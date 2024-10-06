«Челси» 6 матчей не проигрывает в АПЛ после игры с «Ман Сити» в 1-м туре – 4 победы и 2 ничьих

«Челси» не проигрывает 6 матчей подряд в АПЛ.

Сегодня команда тренера Энцо Марески сыграла вничью с «Ноттингемом » (1:1).

С начала сезона у «Челси» лишь одно поражение – от «Ман Сити» (0:2) в 1-м туре. За остальные 6 матчей лондонцы выиграли четыре раза и дважды сыграли вничью.

«Челси » идет на 4-м месте в АПЛ , набрав 14 очков.