«Челси» 6 матчей не проигрывает в АПЛ после игры с «Ман Сити» в 1-м туре – 4 победы и 2 ничьих
«Челси» не проигрывает 6 матчей подряд в АПЛ.
Сегодня команда тренера Энцо Марески сыграла вничью с «Ноттингемом» (1:1).
С начала сезона у «Челси» лишь одно поражение – от «Ман Сити» (0:2) в 1-м туре. За остальные 6 матчей лондонцы выиграли четыре раза и дважды сыграли вничью.
Опубликовано: Sports
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