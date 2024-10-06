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  • Мареска про 1:1 с «Ноттингемом»: «Челси» заслуживал победы – мы создавали моменты, как и хотели. Не вижу поводов для беспокойства»
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Мареска про 1:1 с «Ноттингемом»: «Челси» заслуживал победы – мы создавали моменты, как и хотели. Не вижу поводов для беспокойства»

Энцо Мареска считает, что «Челси» заслуживал победы в матче с «Ноттингем Форест».

«Думаю, мы заслуживали победу. Это очень хорошая команда, и мы знали, что они будут хорошо защищаться. Это был сложный и опасный матч, совсем не похожий на игру с «Брайтоном». Мы терпеливо владели мячом и создавали моменты.

В целом мы сыграли хорошо, и, я думаю, заслуживали победить. Их вратарь был лучшим игроком матча. Мы создавали моменты, как и хотели.

Если проанализировать матчи, то игра с «Кристал Пэлас» была такой же, как сегодня – мы создавали моменты и заслуживали победы. Не думаю, что для [беспокойства] есть какие-то поводы», – сказал главный тренер «Челси» после ничьей 1:1.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoНоттингем Форест
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