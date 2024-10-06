Мареска после 1:1 с «Ноттингемом»: «Невозможно забивать по два, три, четыре гола в каждом матче, главное – создавать моменты. «Челси» совершенствуется день ото дня»

Энцо Мареска оценил игру «Челси» в матче с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы провели очень хороший матч. Думаю, что мы контролировали ход игры большую часть времени, и мы отлично справлялись. Думаю, что после красной карточки игра стала сложнее. Вы можете подумать, что играть с численным преимуществом легче, но соперник защищался невероятным образом.

Мы знали, что невозможно в каждой игре забивать по два, три или четыре гола. Иногда нужно больше [усилий], особенно против такой команды – они вторые в АПЛ по наименьшему количеству пропущенных. Мы знали об этом, но сегодня создали значительное количество моментов. Это самое главное. Иногда можно забить один, два или три гола, но самое главное – это создавать моменты.

Думаю, мы совершенствуемся день ото дня. Вы можете четко это видеть. Что касается результатов, то мы идем на 4-м месте и боремся за Лигу чемпионов. Но это важно для болельщиков, а для нас важно сосредоточиться на том, как мы хотим играть и что мы можем делать лучше», – сказал главный тренер «Челси ».