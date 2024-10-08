Андрес Иньеста: «Хотел закончить карьеру в «Барсе», но в этом клубе нужно выкладываться на 300%. Я чувствовал, что это уже невозможно»

Андрес Иньеста рассказал о своем уходе из «Барселоны».

Полузащитник покинул команду после окончания сезона-2017/18. Его последней игрой за каталонский клуб стала встреча 38-го тура Ла Лиги против «Сосьедада» (1:0). В том сезоне «Барселона » досрочно стала чемпионом Испании.

Ранее стало известно , что 40-летний Иньеста завершает карьеру.

«Последняя игра в составе «Барсы» была одной из самых запоминающихся в моей жизни. Я помню, как все было. Конечно, перед уходом в голову приходили разные мысли.

Я хотел закончить карьеру в «Барсе», но в этом клубе нужно выкладываться на 300 процентов, и я чувствовал, что это уже невозможно. У болельщиков остались фантастические воспоминания. Игрок ушел в идеальное время, и это навсегда.

После всего, за что я боролся, я не хотел уходить не вовремя или когда меня будут воспринимать с негативом. Это был идеальный момент», – сказал бывший игрок «Барселоны» Андрес Иньеста .

Иньеста подтвердил, что завершает карьеру

Месси – завершающему карьеру Иньесте: «Мяч будет скучать по тебе, как и все мы. Желаю тебе всего наилучшего, феномен»