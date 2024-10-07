Андрес Иньеста подтвердил, что завершает карьеру футболиста.

40-летний испанец выложил видео, в котором тренеры, под руководством которых он играл, высказываются о работе с полузащитником. В ролике приняли участие Луис Энрике , Луи ван Гал, Луис де ла Фуэнте , Пеп Гвардиола и Висенте Дель Боске , а также отец игрока.

Официально о завершении карьеры Иньеста выскажется завтра, 8 октября.

В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выиграл Лигу чемпионо в, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем кубка страны.

Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.