Иньеста подтвердил, что завершает карьеру
Андрес Иньеста подтвердил, что завершает карьеру футболиста.
40-летний испанец выложил видео, в котором тренеры, под руководством которых он играл, высказываются о работе с полузащитником. В ролике приняли участие Луис Энрике, Луи ван Гал, Луис де ла Фуэнте, Пеп Гвардиола и Висенте Дель Боске, а также отец игрока.
Официально о завершении карьеры Иньеста выскажется завтра, 8 октября.
В течение карьеры Иньеста выступал за «Барселону», «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». В составе каталонского клуба полузащитник 4 раза выиграл Лигу чемпионов, 9 раз становился чемпионом Испании и 6 раз – обладателем кубка страны.
Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Андреса Иньесты
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