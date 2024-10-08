Гути о разговоре Энрике с Мбаппе в фильме про тренера: «Слова правдивы, но показывать такое – отвратительно. Игрока унижают, это не должно выходить наружу»
В Испании Movistar+ выпустил документальный сериал No teneis ni **** idea («Вы на ### [хрен] понятия не имеете») о первом сезоне Луиса Энрике в Париже. Во втором эпизоде одним из центральных моментов стали матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны», «ПСЖ» выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1) и прошел дальше.
Перед ответной игрой в Барселоне Энрике показывал Мбаппе видео и объяснял, как французский форвард должен защищаться: «Тебе нравится Джордан. Майкл хватал всех в команде за яйца и защищался как сукин сын. Ты должен подавать пример как лидер».
«Я бы мог оценить [подобный разговор тренера с игроком], но такие вещи не должны выходить наружу. Ты тем самым как будто унижаешь футболиста – такие вещи можно сказать наедине.
В разговоре с игроком ты как тренер можешь говорить таким образом – будь то Килиан или другой футболист, – это нормально. Но показывать это в документальном фильме – отвратительно. Да, это некрасиво.
Хорошо, что ты как тренер можешь сказать своим игрокам такие вещи, потому что это правда – недостаточно только атаковать, забивать голы...
Но транслировать это мне кажется ошибкой. Если бы я был Килианом, я бы не позволил им показать это», – сказал бывший хавбек «Реала» Гути в программе El Chiringuito de Jugones.
Мбаппе летом перешел из «ПСЖ» в «Мадрид» на правах свободного агента.
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