Энрике о Мбаппе: «Человек с исключительными личностными качествами, что редко встречается у игроков такого уровня. Жаль, что он перешел в «Реал»
Луис Энрике высказался о человеческих качествах Килиана Мбаппе.
«В случае с Килианом я познакомился с замечательным игроком. Человеком с исключительными личностными качествами, что редко встречается у игроков такого уровня. Человечный, любящий, заботливый... Замечательный игрок.
Очень жаль, что он перешел в «Реал», особенно в этот период», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Movistar+.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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