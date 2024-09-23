Энрике о Мбаппе: «Человек с исключительными личностными качествами, что редко встречается у игроков такого уровня. Жаль, что он перешел в «Реал»

Луис Энрике высказался о человеческих качествах Килиана Мбаппе.

«В случае с Килианом я познакомился с замечательным игроком. Человеком с исключительными личностными качествами, что редко встречается у игроков такого уровня. Человечный, любящий, заботливый... Замечательный игрок.

Очень жаль, что он перешел в «Реал », особенно в этот период», – сказал главный тренер «ПСЖ » в интервью Movistar+.