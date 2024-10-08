РФС близок к договоренности с Пакистаном о проведении матча в октябре. Переговоры продолжаются («СЭ»)
Россия и Пакистан продолжают переговоры о матче национальных сборных.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что команды встретятся 11 октября в Москве. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения.
По сведениям «Спорт-Экспресса», РФС близок к достижению договоренности о проведении игры, однако переговоры все еще продолжаются. Если матч состоится, то пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости