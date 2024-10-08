РФС близок к договоренности с Пакистаном о проведении матча в октябре. Переговоры продолжаются («СЭ»)

Россия и Пакистан продолжают переговоры о матче национальных сборных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что команды встретятся 11 октября в Москве. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения.

По сведениям «Спорт-Экспресса », РФС близок к достижению договоренности о проведении игры, однако переговоры все еще продолжаются. Если матч состоится, то пройдет на стадионе «ВТБ Арена».