Губерниев о матчах сборной России: «Выбирать соперников не приходится, мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия»

Дмитрий Губерниев высказался о потенциальных товарищеских матчах сборной России.

Сегодня стало известно, что Россия договорилась о проведении товарищеского матча с Сирией. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться 19 ноября.

– Мы играем с теми, кто согласен это делать. Пока что никто из самых серьезных соперников не будет с нами играть. Мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия . Чтобы сохранить институт сборной, нужно хоть с кем‑то играть. Выбирать соперников не приходится.

– Не страшно, если октябрьский сбор будет без товарищеского матча?

– Надо сохранить институт сборной, сыграть двусторонку, провести открытую тренировку.

Мы испытываем колоссальные сложности, нам нужно сохранять сборную в условиях санкций и недопусков, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ ».