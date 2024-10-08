Мерино о Ямале: «Он все тот же улыбчивый 17-летний парень, и в этом часть его обаяния. Ламин – уникальный талант»

Микель Мерино поделился мнением о игре вингера Ламина Ямаля.

«Я думаю, у него все хорошо получается. Он все тот же улыбчивый 17-летний парень, и в этом часть его обаяния. Он – уникальный талант, и он показывает нам это.

Я надеюсь, что он всегда сможет поддерживать этот уровень, но в будущем могут быть неудачные моменты. Так что он должен понимать, что в карьере бывают хорошие и плохие моменты», – сказал полузащитник «Арсенала » и сборной Испании .