Мерино о Ямале: «Он все тот же улыбчивый 17-летний парень, и в этом часть его обаяния. Ламин – уникальный талант»
Микель Мерино поделился мнением о игре вингера Ламина Ямаля.
«Я думаю, у него все хорошо получается. Он все тот же улыбчивый 17-летний парень, и в этом часть его обаяния. Он – уникальный талант, и он показывает нам это.
Я надеюсь, что он всегда сможет поддерживать этот уровень, но в будущем могут быть неудачные моменты. Так что он должен понимать, что в карьере бывают хорошие и плохие моменты», – сказал полузащитник «Арсенала» и сборной Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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