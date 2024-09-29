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  • Салах – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Сака – 2-й, Ямаль – 4-й, Месси – 8-й
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Салах – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Сака – 2-й, Ямаль – 4-й, Месси – 8-й

Мохамед Салах возглавил рейтинг лучших правых вингеров мира.

Футболист «Ливерпуля» занял первую строчку в списке, составленном FourFourTwo.

В десятку сильнейших попали:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

2. Букайо Сака, «Арсенал».

3. Родриго, «Реал Мадрид».

4. Ламин Ямаль, «Барселона».

5. Майкл Олисе, «Бавария».

6. Усман Дембеле, «ПСЖ».

7. Лерой Сане, «Бавария».

8. Лионель Месси, «Интер Майами».

9. Хави Симонс, «Лейпциг».

10. Иньяки Уильямс, «Атлетик».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoПСЖ
logoЛиверпуль
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoРБ Лейпциг
logoМохамед Салах
logoЛерой Сане
logoИньяки Уильямс
logoУсман Дембеле
logoИнтер Майами
logoРодриго
logoБукайо Сака
logoМайкл Олисе
logoХави Симонс
logoЛамин Ямаль
FourFourTwo
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