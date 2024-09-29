Салах – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Сака – 2-й, Ямаль – 4-й, Месси – 8-й
Мохамед Салах возглавил рейтинг лучших правых вингеров мира.
Футболист «Ливерпуля» занял первую строчку в списке, составленном FourFourTwo.
В десятку сильнейших попали:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
2. Букайо Сака, «Арсенал».
3. Родриго, «Реал Мадрид».
4. Ламин Ямаль, «Барселона».
5. Майкл Олисе, «Бавария».
6. Усман Дембеле, «ПСЖ».
7. Лерой Сане, «Бавария».
8. Лионель Месси, «Интер Майами».
9. Хави Симонс, «Лейпциг».
10. Иньяки Уильямс, «Атлетик».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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