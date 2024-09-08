Оценки топ-клубам за трансферы: «МЮ» – 8, «Барса» – 5, «Ювентус» – 9

Кто впечатлил, а кто не очень?

Последний разбор по трансферному окну-2024.

Англия

«Манчестер Сити» – 7

Цели на рынке : купить опорника на подмену Родри.

Каким получилось окно : с отрывом самым экономным в эпоху Пепа. Потратили 25 миллионов евро – в 10 раз меньше, чем летом-2016 (первая закупка Гвардиолы). Полноценным трансфером стал только приход Савиньо. Даже тут смогли сэкономить благодаря дружественным связям: бразилец играл за «Труа», а прорывной сезон провел в «Жироне» – оба клуба относятся к City Football Group. Трансферная стоимость Савиньо оценивается в 50 млн евро – «Сити» отдал в два раза меньше. Бразильца рассматривают как наследника Рияда Мареза, который ушел в прошлом году. Савиньо подпитывает сравнения через игровую манеру (левша-технарь со смещениями и дриблингом) и выбранный номер (тоже 26-й).

Ключевой задачей на лето Пеп видел покупку игрока, который сможет подменять Родри, но при этом не будет настаивать на месте в основе. Кэлвина Филлипса в этой роли больше не видят: его отправили в «Ипсвич», а следующим летом, вероятно, продадут совсем. Решать задачу по подмене Родри будут Матео Ковачич и Илкай Гюндоган: первый хорошо себя показал в предсезонке и на старте кампании, а у второго достаточно опыта. Обоим за 30 лет – даже если не будут постоянно играть, отравлять атмосферу точно не станут.

Из неприятных новостей для Гвардиолы – уход Хулиана Альвареса. Даже Пеп говорил, что не ожидал такого фокуса от аргентинца. «Сити» никого не купил на замену: рассчитывают на Холанда, у которого был полноценный отпуск, и Гюндогана с его бомбардирскими навыками. А вот уход Жоау Канселу читался: португалец тренировался с «Сити», но так и не зашел в кабинет Пепа с извинениями.

«Арсенал» – 8

Цели на рынке: сделать состав более вариативным и глубоким, усилить левую часть поля, добавить опций на позицию нападающего.

Каким получилось трансферное окно: все купленные игроки хорошо вписываются в футбол «Арсенала». Проблема: команда дошла до точки, когда стартовый состав почти не усилить. Уровень игры в оптимальном сочетании уже предельно высокий, а простор для роста виден в насыщении обоймы разными опциями. Дальше многое будет зависеть от Микеля Артеты, чья задача своевременно использовать подходящих исполнителей.

Апгрейд просился на позицию левого защитника. Риккардо Калафьори способен закрывать эту роль в нужной Артете трактовке. Если адаптируется и обойдется без травм, то поможет улучшить оборону в этой зоне и будет радовать болельщиков смелыми рейдами с мячом в атаку.

Микель Мерино пришел для насыщения центра поля – на позицию левого центрального хава. В прошлом сезоне она переходила от Кая Хавертца к Деклану Райса и обратно. Они разные. Оба отличаются от Гранита Джаки, который провел почти безупречный финальный сезон в Лондоне. Из Мерино может получиться запоздалая замена. Теперь Артета может выбирать из трех очень разных вариантов в этой зоне.

Бесплатная аренда Рахима Стерлинга при менее 50% зарплаты – поздняя, но качественная реакция на уход атакующих игроков обоймы. Клуб отпустил Эмила Смита Роу, Фабиу Виейру, Риса Нельсона и Эдди Нкетию. Каждый из них получал мало времени, но вот количественно состав просел.

Стерлинг знаком Артете по «Сити» – там Микель индивидуально развивал Рахима. Эта не гарантия, что мы снова увидим пиковую версию вингера, но прибавить должен, а стать железным игроком основы от него не требуется. На роль универсала в атаку – хороший бюджетный вариант.

Не обошлось и без легендарного в среде болельщиков условно «нового подписания» – Юрриен Тимбер. Пропустил весь прошлый сезон из-за травмы, а теперь поможет разнообразить первую стадию. Голландец способен сыграть на любой позиции в защите.

Слон в комнате – несостоявшийся трансфер нападающего. Среди части фан-базы популярно мнение, что это вообще главный приоритет и прямая дорога к чемпионству. У этого тезиса есть слабые стороны. У «Арсенала» мощная, забившая 91 гол атака – отсутствие акцентированного бомбардира порой играло в плюс. Интеграция другого по типажу форварда (условного Виктора Осимхена) разрушит часть механизмов. Будет ли новая версия лучше? Точно будет другой. Лучше – не факт, так как планка в 91 гол правда высокая. Вполне может выйти, что угроза сосредоточится в одном месте, но в совокупности ее станет меньше.

В общем, о необходимости такого шага можно дискутировать. Менее спорной выглядит потребность в нападающем другого типажа со скамейки – особенно после ухода Нкетии. Найти такого непросто – чтобы был достаточно хорош, но не требовал гарантированных минут. Этого сделано не было. Очевидная недоработка. Спорить можно лишь о степени: оптимисты переживают лишь за глубину позиции; пессимисты видят тут полный провал, так как чувствовали необходимость апгрейда основной опции.

«Ливерпуль» – 5

Цели на рынке : купить опорника.

Каким получилось окно : долгое время «Ливерпуль» был единственным клубом топ-лиг без трансферов. Даже Георгий Мамардашвили лишь формально новичок: грузинский вратарь проведет сезон в «Валенсии» на правах аренды и окажется в «Ливерпуле» только через год. К актуальности трансфера есть вопросы: Алиссон все еще в топовой форме и куда лучше играет ногами (важное требование Арне Слота). Пока кажется, что Мамардашвили слишком сильный парень, чтобы смириться с ролью второго.

Трансфер Федерико Кьезы выстроен куда хитрее. Итальянец травматичен, но получить его за 12 млн евро все равно приятно. Если Феде удастся подлечить, выгорит топовая сделка. Если Кьеза продолжит ломаться, уплачены не те деньги, чтобы потом жалеть. Во всех смыслах win-win.

Главная претензия к спортивному директору Ричарду Хьюзу – непокупка опорника. Придерживались очень точечного подхода, поэтому после срыва сделки с Мартином Субименди даже не выходили на рынок. Вероятно, попробуют вылепить опорника сами – Слот уже вовсю работает с Райаном Гравенберхом, который показал потенциал не только в турне, но и на старте сезона. В Стефана Байчетича тоже верят, но пока отправили на год к старому знакомому Пепу Лейндерсу в «Зальцбург».

Следующий вопрос к Хьюзу – продление контрактов с лидерами. Ими займутся по ходу сезона. Главное на повестке дня – истекающие соглашения с Ван Дейком, Салахом и ТАА. От этого оценка работы Хьюза зависит не меньше, чем от трансферов.

«Манчестер Юнайтед» – 8

Цели на рынке: купить центрального защитника в старт (желательно правшу), заменить Каземиро (желательно с продажей бразильца) и найти конкурента Хейлунду.

Каким получилось трансферное окно: «Юнайтед» почти повторил прошлое лето: два быстрых трансфера до старта предсезонки и опорник, оформленный в последний день окна – в прошлом году Амрабат, сейчас Угарте.

Правда, контекст все же отличается: новое руководство показывало зубы и торговалось за каждую копейку. Отсюда и долгие переговоры с «ПСЖ»: парижане требовали за Угарте 60 млн евро сразу, «МЮ» сбил до 50+10. Примерно по такому же сценарию шли с Де Лигтом (45+5, а не 50) и Мазрауи (15+5, а не 20 сразу). Это маленькие, но победы: Эшуорт и компания постепенно ломают стереотипы про налог на «МЮ». Не торговались только по Лени Йоро – очевидная переплата за таланта поколения. Видимо, клубу нужно было дерзкое заявление и перехват игрока у «Реала».

«МЮ» четко сработал по целям.

● Купили не одного, а даже двух ЦЗ: Де Лигт сразу в старт, Йоро в перспективе закроет позицию на десяток лет.

● Забрали в «Болонье» Зиркзе – форварда, кардинально не похожего на Хейлунда. Теперь в коменде есть два ЦФ под разные сценарии игры.

● Усилили опорную зону: Угарте – молодая и более резкая версия Каземиро.

● Заодно клуб обновил правого защитника: продали Уан-Биссаку с годом по контракту, купили знакомого Тен Хагу Мазрауи.

«МЮ» не хватило денег на нового левого защитника – решили проблему покупкой универсального Мазрауи, но слева пока все равно Далот. Два живых крайка на два фланга – прошлый сезон показал, что ничем хорошим это не закончится. Незакрытие кризисной позиции, вера в «Аякс Юнайтед» и тянучка с Угарте не позволяет назвать лето близким к идеальному – так что за покупки 7.

Стоп, откуда тогда 8 в общем рейтинге? Лишний балл накинули за уверенные продажи: даже без учета обязательного выкупа Санчо «МЮ» заработал около 100 млн евро. Это лучшее лето на выход после САФа и второе в истории клуба – лучшим был сезон-2009/10, но тогда большую часть суммы отбил переход Роналду в «Реал» (94 млн). При этом «МЮ»-2024 включал во все трансферы огромные проценты с перепродажи – так что в перспективе заработает еще.

«Юнайтед» не продал Каземиро, но с такой зарплатой и политикой аравийских клубов (обычно тратятся на игроков атаки) это было почти невозможно. Бразилец до следующего лета в «МЮ»: даст глубину на позиции, насладится выездами в Румынию и Чехию.

«Челси» – 4

Цели на рынке: кто бы знал.

Каким получилось трансферное окно: просто оставлю тут вердикт по «Челси» от основателя StatsBomb Теда Кнудсона. Для контекста: обычно он с коллегами в рассылке The Transfer Flow объясняет переходы холодным языком с позиции человека из аналитической индустрии. Для «Челси» сделали исключение:

«Я никогда не обвиню человека в использование запрещенных наркотических препаратов без доказательств. Но если бы некто, регулярно злоупотребляющий наркотиками, возглавил бы большой футбольный клуб, результат его действий был бы примерно таким же, какой показал «Челси» в это трансферное окно. Резкие движения, безответственность и очень много абсурда».

Резюмировать это безумие в пару абзацев затруднительно. «Челси» покупал игроков, которые не делают состав лучше – для количества или будущих планов. «Челси» делал личные подарки новому главному тренеру. «Челси» ставил карман Жорже Мендеша выше долгосрочных интересов клуба. «Челси» путал вратарей с покемонами, пытаясь собрать их всех. «Челси» превратил торговлю воспитанниками в лайфхак, забив на нужды состава и чувства болельщиков. «Челси» резко менял планы по игрокам прямо в разгар окна. «Челси» изолировал часть состава от тренировок с основной командой.

Извините, но каждый трансфер предметно разбирать мы не будем, чтобы сэкономить минуты вашей жизни. Вероятно, какой-то новичок даже выстрелит, но последовательности нет вообще. Если кто-то видит в действиях «Челси» осмысленную стратегию, где каждый шаг вытекает из предыдущего, милости просим в комментарии. Нам самим искренне интересно. Готовы прислушаться, признать неправоту и даже повысить балл. Увы, нашего уровня не хватает, чтобы позитивно оценить идеи Тодда Боули и компании.

За что «Челси» все же можно похвалить? По-настоящему только за трансферы самых юных талантов. Без лишнего шума взяли на будущее двух южноамериканских топов – Виллиана Эстевана и Кендри Паеса. С натяжкой в позитив еще можно записать полноценное расставание с гигантской личкой ненужного клубу Ромелу Лукаку.

И да: все это не означает, что «Челси» обязательно провалит этот год или что Энцо Мареска подходит к сезону без состава. Команда способна бороться за место в ЛЧ. В футболе неизбежна корреляция между затратами и прогрессом. Вопрос в цене и скорости. «Челси» платит дикие суммы за топтание на месте или мелкие шаги вперед, при этом откровенно ломая карьеры.

«Тоттенхэм» – 6

Цели на рынке: топ-нападающий плюс усиление глубины в центре и на флангах защиты.

Каким получилось трансферное окно: «Тоттенхэм» впечатляюще расчистил состав от несовместимых с футболом Энджа Постекоглу игроков, интригующе закупился молодежью и получил долгожданного форварда.

Главный переход – Доминик Соланке почти за 65 млн фунтов. Соланке кажется подходящим по стилю нападающим, но, пожалуй, слишком дорогим, учитывая лишь один топ-сезон в серьезной лиге. Он больше всех в АПЛ прессингует и даст команде пользу внутри штрафной. Весь прошлый сезон Постекоглу не от хорошей жизни тасовал разные варианты в центре атаки. Оптимального не было. Сейчас может появиться.

Тренд других трансферов на вход – юный возраст (18-19) и уровень, которого достаточно, чтобы без аренд зайти в обойму. За Арчи Грэя и Вильзона Одобера заплатили серьезные по меркам Дэниэла Леви деньги. Они составили топ-2 самых дорогих тинейджеров в истории клуба. Нетипично, но интригует.

Совсем без усиления осталась проблемная защита. Возможно, Постекоглу верит в прогресс за счет улучшения сыгранности и проработанности всех стадий, но хотя бы глубину позиций следовало бы улучшить.

В центре обороны за крутой парой Ромеро – Ван де Вен остается только Раду Дрэгушин, который не так уж подходит стилю из-за посредственной игры в пас. Экстренно вписаться может Бен Дэвис. Увы, любая потеря ЦЗ кажется мгновенным и чувствительным ударом по качеству.

Похожая ситуация на флангах. Основные Педро Порро и Дестини Удоджи классно адаптировались к футболу Постекоглу, но кто на подмене? Джед Спенс и Серхио Регилон, которые не попали в заявку на ЛЕ и еще могут покинуть клуб. Дэвис, который едва ли может сыграть в нужной тональности. Плюс универсальный Грэй – вот это интригует, но этого мало. Если бы укрепили центр, был бы вариант перевода на левый фланг Ван де Вена (у него есть опыт), но тогда сразу боязно за другую зону.

«Тоттенхэм» задорого решил основную проблему, но проигнорировал целый ряд вторичных – плюс интересно усилил глубину в полузащите и атаке талантливой молодежью. Если чудесным образом весь сезон пройдет без серьезных травм в защите, оценку придется пересмотреть, а пока есть почва для критики.

Испания

«Реал Мадрид» – 6

Цели на рынке : закрыть позицию центрфорварда, по возможности восполнить потерю Начо.

Каким получилось трансферное окно: первым делом «Реал» презентовал Мбаппе, а потом подтвердил, что Эндрик тоже остается в команде. Так решили вопрос с центром атаки. Уйти решил Хоселу – неприятный, но понятный шаг.

«Мадрид» не реагировал на потерю Тони Крооса и продал Нико Паса. И это странное решение: теперь, пока травмированы Камавинга и Беллингем, нельзя отпустить Себальоса, который хочет уйти. Тогда в центре у «Реала» останется критически мало опций.

Тяжело вышло с заменой Начо. «Реал» хотел Лени Йоро из «Лилля», но не переплачивая. Так верили в трансфер, что продали Рафу Марина в «Наполи», а Йоро взял и выбрал «МЮ». Новости про Эмерика Лапорта оказались вбросом. «Мадрид» поставил на Жоана Мартинеса из академии, но тот травмировался на предсезонке. И теперь четвертым защитником останется Хесус Вальехо.

«Реал» не провалил окно, но многие решение вызывают вопросы. Каждая новая травма станет для Анчелотти серьезным испытанием.

«Барселона» – 5

Цели на рынке : закрыть дыры в центре и слева, привезти игроков под нового тренера.

Каким получилось трансферное окно: много раз проговаривалось, что «Барсе» критически не хватает хоть какого-то опорника. Позиция не закрыта. Понятно, что «Барселона» живет по средствам, не может тратить, но выбор трансферных целей напрягает. ● Гонялись за Нико Уильямсом. Зачем это «Барсе» – неигровой вопрос. Первые матчи сезона показали, что слева может сыграть и Рафинья. В итоге почти все лето пытались подписать классного, но ненужного вингера и не искали альтернатив.

● Ставка на Дани Ольмо. Он прекрасен в первых матчах за «Барсу», но этот трансфер просто нерационален на фоне того, что не решены иные задачи. Беспокоит глубина состава.

В итоге опорником стал 17-летний Берналь – и порвал кресты. Теперь Флик поиграет с Марком Касадо и Эриком Гарсией, номинальным центрдефом. В самом центре защиты почти все зависит от 17-летнего Пау Кубарси. А пока травмирован Араухо, рядом с ним играет Иньиго. Короче, впереди много сложностей. Решение, как всегда, где-то в «Ла Масии».

«Атлетико» – 8

Цели на рынке: перестройка состава и смена поколений, поиски потенциальной новой мегазвезды.

Каким получилось трансферное окно: состав «Атлетико» сильно изменился, многие привычные герои остались в прошлом: например, Стефан Савич и Марио Эрмосо. Эрмосо стал самой серьезной потерей.

В остальном: «Атлетико» продавал тех, кто не вписался в концепцию, сдал или просто Жоау Феликс. Новички впечатляют, хотя по многим есть вопросы в игровом плане.

● Робен Ле Норман – прекрасный защитник, может взять часть задач в продвижении и сыграть на любой позиции в обороне.

● Конор Галлахер и Александр Серлот – подходят «Атлетико», но надо много времени на адаптацию. Конор полезно пашет, но не понимает, как именно двигать мяч. Серлот перестраивается из чистого завершителя в вариативного форварда.

● Хулиан Альварес – джек-пот. Даже если не заиграет сейчас, то может стать заменой Гризманна. Найти игрока, что способен хотя бы частично восполнить потерю Антуана, почти невозможно. Альварес выглядит отличным вариантом.

Несмотря на это, «Атлетико» остался с дырой слева в центре защиты: там пока играют Сесар Аспиликуэта или Рейнилду, адаптируется Клеман Лангле. Все варианты – явный даунгрейд на фоне Эрмосо. Лангле – экстренный вариант, не договорились с Давидом Ганцко.

Италия

«Интер» – 7

Цели на рынке : найти в каждую линию по игроку, из которого не высыпается песок. Убедить хоть кого-нибудь, что Корреа еще попадает по мячу.

Каким получилось трансферное окно : предсказуемым.

Маротта живет по принципу: «Последствия – проблема завтрашнего Маротты». Рано или поздно накапливается критическая масса последствий, и проблема становится клубной. Так, по крайней мере, случилось в Турине.

«Интер» – самая возрастная команда в Италии. Поэтому цели окна были очевидными и простыми: уберечь магию, которую создал Индзаги, сохранив состав, и понемногу готовиться к будущему – к тому дню, когда состарившуюся основу не оживит ни один чародей.

Оба новичка, которые еще не прошли пик, неубедительны. 21-летний защитник Паласиос – загадка. 26-летний вратарь Хосеп Мартинес не тянет уровень так же, как год назад не тянул Аудеро – но его, в отличие от предшественника, уже выкупили. Причем миланцы заплатили за него чуть меньше, чем «Ювентус» за лучшего вратаря сезона. Ирония в том, что Ди Грегиорио, лучший кипер года и новоявленный ювентино – воспитанник «Интера».

Оба действительно громких и нужных трансфера – игроки в возрасте. Тареми придаст глубину атаке, а умница Зелиньски на пять лет освежит бонусы, которые дает Мхитарян.

Если забыть о Корреа, главные цели Маротта выполнил. Но «Интер» состарился на год, а Беппе по-прежнему с этим ничего не делает.

«Милан» – 6

Цели на рынке : найти волнореза, который прикроет опорную зону, укрепить центр и края обороны, заменить Жиру и избежать покупки Эмерсона Рояла

Каким получилось трансферное окно : противоречивым.

Единственная бесспорная удача – Павлович. В том стиле, который «Милан» практиковал раньше, и с тем футболом, к которому стремится сейчас, огромные пустоты за спиной неизбежны – особенно с дырой вместо опорной зоны. И вряд ли найдется защитник, который лучше гасит такие кризисы. Длиннющие ноги, выцарапывающие безнадежные мячи, выдающиеся скорость и мощь, агрессия – у Страхини есть все, чтобы доминировать 1-в-1 на пространстве. Тифози уже оценили, насколько он важен.

Когда «Милан» замкнут в штрафной, вскроются его минусы – почти такие же многочисленные, как и достоинства. Но в большинстве сценариев, которые предстоят клубу, он будет спасителем.

К остальным трансферам вопросов больше. Фофана – не разрушитель. Он силен в прессинге и дуэлях, хорош с мячом, но далеко не того типажа опорник, чтобы контролировать пространство и страховать атакующую группу. Он сильный полузащитник и наверняка пригодится «Милану». Но усилил команду в том, что и так хорошо удается, и не привнес ничего недостающего.

Надежной подмены Тео так и не появилось. Зато направо пришел Эмерсон Роял – защитник примерно того же уровня, что и Калабрия, но противоположных достоинств. Команда выиграет в вариативности. Но миланские болельщики давно и не без причин считают, что справа недостает класса. Новичок его не прибавил.

Мората заместит некоторые плюсы Жиру (игру в штрафной, взаимодействие с атакующей группой) и компенсирует другие. Фонсеке он подходит больше француза. Но общий уровень остался прежним. Чтобы расти, следовало брать Зиркзе, который и был первым выбором. Но «Милан» промедлил – отсюда легкое разочарование покупкой испанца.

«Ювентус» – 9

Цели на рынке: пересобрать края и полузащиту, не раздув зарплатную ведомость, создать глубину состава и слить креатуры Аллегри с неоправданно большими личками. В идеале – так, чтобы персофаны предыдущего тренера начинали день с фразы: «Если б ему купили…»

Каким получилось трансферное окно : освежающим.

«Ювентус» переродился. Большинство лиц, к которым мы привыкли и которые самим своим видом свидетельствовали о прежней расточительной бестолковости, сгинули вместе с немаленькими зарплатами. Их места заняли игроки, которых не страшно выпускать на поле.

Сильнее всех обновилась полузащита – теперь это линия, где основа не гарантирована даже мастерам уровня Дугласа Луиса. В защиту пришел универсал Кабаль, лучший оборонительный фулбек сезона. Шченсного заменил Ди Грегорио: моложе, сильнее на линии и с мячом. Под нападающим появился самый забивной полузащитник топ-лиг.

Все новички – атлетичные, с выраженными козырями для игры 1-в-1 и при этом с разными характеристиками, как и хотел Мотта.

Все – фактически недорогие, потому что компенсированы продажами: Джунтоли вычеркнул из годового баланса больше, чем вписал. И зарплатная ведомость осталась на плюс-минус прежнем уровне. А команда преобразилась.

Девять, а не идеальные десять, баллов из-за нескольких неприятных нюансов:

● не хватило времени, чтобы собрать защиту – из-за этого «Юве» рискует, дополняя линию сомнительным Рухи и травматичным Калулу;

● края атаки не улучшены, а переделаны: Кьеза и Соуле, от которых по разным причинам избавились, сильнее Гонсалеса и Консейсау;

● не всех ненужных продали – остались Артур (один из самых высокооплачиваемых в клубе), Маккенни, Костич и Милик. Арек будет небесполезен, учитывая длинный сезон и недостачу девяток, но остальные вряд ли отработают зарплату. Даже если американца переделают в фулбека;

● не купили Калафьори – это преступление против кальчо.

Второй раз на моей памяти защита – слабейшая линия «Юве». Пожалуй, это хороший знак.

«Наполи» – 6,5

Цели на рынке: подогнать команду под принципы Конте и выгодно пристроить Осимхена.

Каким получилось трансферное окно. История с Осимхеном от начала и до конца – эпичный провал. По ходу сезона «Наполи» положил нигерийцу самый большой чистый оклад в Серии А, но это не спасло от летней саги. Почему в итоге звездного форварда не впарили никому, вопрос особый, но в конце концов проблему перенесли на год. Клуб понесет потери – и в стоимости нападающего, которого все равно продаст, и в зарплате: турки выплачивают только часть.

В целом – крепкий, но не безупречный рынок. Не совсем понятно, зачем неаполитанцы вложились в полузащитников. Мактоминей и Гилмор – серьезное, не не обязательное усиление для команды, у которой всего два места в средней линии и уже есть Ангисса и Лоботка. По крайней мере, в сезоне без еврокубков.

Были зоны, где инвестиции требовались больше – например, в оборону. Пока неясно, чего стоит Марин, но уже то, что «Наполи» вынужден сочетать Жезуса/Ррахмани и Ди Лоренцо – плохое резюме. Легкость, с которой неаполитанцев рассекают в стартовых матчах, неслучайна. Кажется, одного сильного защитника не хватило.

И явно не помешал бы правый латераль. «Наполи» слишком поспешно разлучил Дзаноли с тренером, который мог бы раскрыть его потенциал – теперь справа недостает ни глубины, ни качества.

Буонджорно и Лукаку – рискованные, но умные вложения. Алессандро уже один из лучших персональщиков на континенте. Чтобы стать полноценным топ-игроком, ему необходимо прибавить в зонной игре, и он пришел как раз к тому тренеру, с которым это реально.

С Биг Ромом все и так ясно – это как раз тот нападающий, которого Конте просит у Санта Клауса на Рождество. В какой бы форме он ни был, усилит «Наполи» во всех фазах.

«Рома» – 8

Цели на рынке : найти девятку и заменить ушедших, чтобы обеспечить глубину состава.

Каким получилось трансферное окно : жизнеутверждающим.

«Рома» отпустила Карсдорпа и Спинаццолу и осталась с двумя проверенными фулбеками. Причем оба не слишком надежны.

В остальном отличное окно, даже с учетом перекоса в атаку – римлянам такой дисбаланс к лицу. Соуле заменит Дибалу, когда тот не будет готов, или сыграет с ним рядом. Они не особо похожи: Матиас не так хорошо связывает игру, но великолепен 1-в-1, всегда нацелен на обострение и не боится оказаться у боковой линии. Эрмосо и Хуммельс прокачают выход из обороны. Ле Фе и Коне добавят глубины на разных позициях и, кроме прочего, обеспечат индивидуальное превосходство в центре поля – в стране победившего персонального прессинга это важно. Довбик обеспечит опасность в штрафной, если найдет себя под этими персоналками.

В конце концов, «Рома» взяла сразу двух претендентов из списка «Золотого мяча» – как бы сильно он ни девальвировался, кое-что это все-таки значит. На большинство позиций у римлян есть выбор из нескольких игроков серьезного класса и разных характеристик – главный и вполне позитивный итог летнего рынка.

Германия

«Байер» – 9

Цели на рынке: сохранить основу, по возможности создать глубину на некоторых позициях.

Каким получилось трансферное окно: без грандиозных сделок, как год назад, но спокойным – и это здорово.

«Байер» почти никого не потерял из чемпионского состава. Почти – потому что в аренду «Аталанте» сдан Одилон Коссуну, начинавший сезон основным правым центральным защитником в тройке, но во второй половине сезона ивуариец спустился в иерархии ЦЗ. Его мгновенно заменили на Норди Мукиеле, арендованного у «ПСЖ». Станишич №2: тоже может сыграть и в центре защиты, и на фланге.

Три важных новичка: центральный полузащитник Алеиш Гарсия из «Жироны», игрок атаки Мартен Терье из «Ренна» и центральный защитник Жанюэль Белосьян тоже из «Ренна».

Гарсия сделает «Байер» еще сильнее на мяче, по цена-качество это точно хороший выбор, сомнение лишь в оборонительной силе связки Гарсия – Джака, все-таки оба в первую очередь сильны с точки зрения контроля мяча и продвижения. Джаку в прошлом сезоне классно балансировал либо Эксекиэль Паласиос, либо Роберт Андрих – оба разрушают атаки соперника.

Терье перестал развиваться после разрыва крестов, но по набору навыков это интригующий выбор в команду Хаби Алонсо: и завершает, и ассистирует, перемещаясь по всему периметру атаки. Вопрос, оживет или нет.

Белосьян станет сменщиком Пьеро Инкапиэ на позиции левого центрального защитника с опцией подменять Алекса Гримальдо как левого латераля. Молодой и перспективный.

По продажам: «Байер» заработал хоть что-то за Азмуна – хорошо; продажа Гложека в «Хоффенхайм» почти за 20 млн евро – великолепно. Гложек совсем не подходил футболу Алонсо.

Хорошая работа. В этот раз без Джаки и Гримальдо в качестве свободных агентов, но тоже качественно.

«Бавария» – 6

Цели на рынке: перезагрузить команду – что бы это ни значило.

Каким получилось трансферное окно: спорным.

Уже сейчас понятно, что у Майкла Олисе потенциал топ-игрока: большой набор навыков и готовность себя проявлять. Осталось найти ему лучшее применение – и без травм.

Жоау Пальинья пока вызывает вопросы. Не игрой, а востребованностью. Такой игрок точно пригодился бы Томасу Тухелю. А Венсану Компани, который ставит доминирующий футбол с позиционной атакой? Явно нужны полузащитники, способные работать с мячом. Есть аргумент, что Пальинья – опция против топ-соперников. Но как это работает? «Бавария» будет доминировать над слабыми командами и откатываться против сильных? Пальинья в любом случае будет получать время из-за нагруженного календаря, но явно хочется видеть железного игрока основы в почти 30-летнем полузащитнике, за которого заплатили более 50 млн евро.

Хироки Ито – перспективная опция. В «Штутгарте» научен играть в доминирующий футбол, при этом не ограничивается только позицией ЦЗ – может выйти и слева. И это актуально для футбола Компани, где на стадии розыгрыша нет фланговых защитников – Ито запросто превратится в третьего центрального. Но пока травмирован из-за перелома ноги – неприятный старт.

На выход: Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи. За Де Лигта обидно, он не пригодился Тухелю и оказался не нужен сейчас из-за высокой зарплаты. В доминирующей команде может быть топ-игроком. Мазрауи не потянул уровень основы.

Было ощущение, что «Бавария» хочет сильнее разгрузить зарплатную ведомость (например, продажами Леона Горетцки и Кингсли Комана), но не получилось.

Явная неудача – история с Хави Симонсом и Дезире Дуэ. Сразу два игрока, которых хотела «Бавария», предпочли другие клубы. Такого не было давно.

«Боруссия Д» – 8

Цели на рынке: собрать состав под новый, более атакующий футбол.

Каким получилось трансферное окно: насыщенным.

Гирасси и Байер – центрфорварды, Гросс – разыгрывающий опорник (и невероятный универсал), Антон – центральный защитник, Коуто – ультраатакующий правый защитник. Все могут оказаться в стартовом составе.

При этом «Дортмунд» продал Фюллькруга в «Вест Хэм» почти за 30 млн и попрощался с Ройсом и Хуммельсом, сдав в аренду часть игроков, на которых не рассчитывают: Салих Озджан, Себастьян Аллер, Юссуфа Мукоко.

Назначив Нури Шахина, «Дортмунд» намерен играть в более атакующий футбол: поднять линию защиты, выше прессинговать, территориально давить соперника. Антон и Гирасси пришли из «Штутгарта», где все это актуально. Гросс готов к гигантскому объему при владении. Коуто с удовольствием будет подключаться. Вопросы только по Байеру, пришедшему из контратакующего «Хоффенхайма».

Пока «Боруссия» выглядит сыро, почти без взаимодействия между разыгрывающим (защитники и опорники) и атакующим блоками. Но делать выводы рано. Трансферы точно направлены помочь Шахину побыстрее внедрить новые механизмы. Дальше уже его ответственность.

Франция

«ПСЖ» – 8

Цели на рынке: подкрутить состав под футбол Луис Энрике.

Каким получилось трансферное окно: Энрике должен быть доволен.

Вместо Угарте взят Невеш. Угарте – цепной пес, разрушитель-разрушитель, почти бесполезный на мяче. Не подходит Энрике. Невеш – разыгрывающий опорник, способен много привнести на мяче. Подходит Энрике.

Пачо будет основным левым центральным защитником рядом с Маркиньосом, как минимум пока травмирован Люка Эрнандес. Хороший вариант.

Дуэ даст вариативность в атаке – он может играть где угодно. Хороший ориентир – прошлый сезон Брэдли Барколя. Тот тоже приходил амбициозным парнем за большие деньги без очевидного места в основе, но Энрике использовал Барколя в роли Килиана Мбаппе чаще, чем самого Мбаппе.

Есть вопрос по Сафонову: точно ли он подходящий вратарь, чтобы напрягать Джанлуиджи Доннарумму? Может, стоило поискать более сильного в игре ногами голкипера?

И привычная претензия: слишком медленно избавляются от ненужных игроков, которых в «ПСЖ» всегда в избытке.

Авторы: Вадим Лукомский, Андрей Клещенок, Артем Денисов, Тимур Боков, Слава Палагин и Руслан Копылов.

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