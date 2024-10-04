Ямаль, Уильямс, Педри, Карвахаль, Кубарси, Мората – в составе сборной Испании на матчи против Дании и Сербии

Назван состав сборной Испании на ближайшие матчи.

Команда Луиса де ла Фуэнте в рамках Лиги наций сыграет с Данией и Сербией 12 и 15 октября.

Королевская испанская футбольная федерация огласила список из 24 игроков, которые будут вызваны на тренировочный сбор 7 октября.

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Оскар Мингеса («Сельта »), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср »), Пау Торрес («Астон Вилла »), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси »), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм »).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал »), Фабиан Руис («ПСЖ »), Педри («Барселона»), Алеиш Гарсия («Байер »), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Альваро Мората («Милан »), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона »), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал »), Микель Ойарсабль («Реал Сосьедад »), Хоселу («Аль-Гарафа »).