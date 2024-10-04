Ямаль, Уильямс, Педри, Карвахаль, Кубарси, Мората – в составе сборной Испании на матчи против Дании и Сербии
Команда Луиса де ла Фуэнте в рамках Лиги наций сыграет с Данией и Сербией 12 и 15 октября.
Королевская испанская футбольная федерация огласила список из 24 игроков, которые будут вызваны на тренировочный сбор 7 октября.
Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).
Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Алеиш Гарсия («Байер»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Альваро Мората («Милан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Аль-Гарафа»).
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