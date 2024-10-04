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Ямаль, Уильямс, Педри, Карвахаль, Кубарси, Мората – в составе сборной Испании на матчи против Дании и Сербии

Назван состав сборной Испании на ближайшие матчи.

Команда Луиса де ла Фуэнте в рамках Лиги наций сыграет с Данией и Сербией 12 и 15 октября.

Королевская испанская футбольная федерация огласила список из 24 игроков, которые будут вызваны на тренировочный сбор 7 октября.

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал»), Оскар МингесаСельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик ЛапортАль-Наср»), Пау ТорресАстон Вилла»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк КукурельяЧелси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро ПорроТоттенхэм»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель МериноАрсенал»), Фабиан РуисПСЖ»), Педри («Барселона»), Алеиш ГарсияБайер»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Альваро МоратаМилан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран ТорресБарселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми ПиноВильярреал»), Микель Ойарсабль («Реал Сосьедад»), ХоселуАль-Гарафа»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Гарафа
logoХоселу
logoАльваро Мората
logoЭмерик Лапорт
logoАлекс Гримальдо
logoДаниэль Карвахаль
logoМикель Мерино
logoМарк Кукурелья
logoФабиан Руис
logoАлекс Ремиро
logoДавид Райя
logoАлеиш Гарсия
logoПау Торрес
logoМикель Ойарсабаль
logoЛига наций УЕФА
logoОскар Мингеса
logoФерран Торрес
logoДани Вивиан
logoРоберт Санчес
logoПедро Порро
logoМартин Субименди
logoПедри
logoАлекс Баэна
logoЙереми Пино
logoНико Уильямс
logoЛуис де ла Фуэнте
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
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