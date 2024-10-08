Конате о Мбаппе: «Не знаю, выдержал бы я, если бы вокруг меня было столько шума. У него может быть психологический срыв. Неприятно, когда тебя освистывают в родной стране»
Ибраима Конате высказался о повышенном внимании к Килиану Мбаппе.
«К нему приковано огромное внимание. Иногда я ставлю себя на его место, и не знаю, выдержал бы я, если бы вокруг меня было столько шума. У него может быть психологический срыв, хотя я никогда не обсуждал это с ним. Ему не дают пожить.
Почему его освистывали в Лилле? Когда я играл против «Тулузы» за «Ливерпуль», мне оказали исключительный прием. Я думаю, он оставил это в прошлом, но, должно быть, неприятно испытывать такое в родной стране», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции.
Фан-группа сборной Франции об игре Мбаппе в Ла Лиге после невызова в сборную: «Нас будто держат за дураков. Молчание неприемлемо – либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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