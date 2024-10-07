Новая схема «Реала», вариативный «Наполи» Конте и что не так с защитой «Баварии». Тактика топ-лиг

Новая порция тактических заметок по матчам топ-лиг.

Как положить «Сити» трешку по xG? Рецепт от Марку Силвы

Главная несправедливость выходных – победа «Ман Сити» над «Фулхэмом» (3:2). Абсолютно все модели xG в пользу гостей, все дают им ощутимый перевес. Некоторые вообще оценили моменты «Фулхэма» в три ожидаемых гола. Фантастика по всем параметрам.

Вот резюме мастер-класса от Марку Силвы.

1. Отказ от плана А, где у «Фулхэма» схема 4-2-3-1, позиционные розыгрыши и наличие трех десяток. В этот раз – 5-4-1 и строго контратакующая модель. Несмотря на оборонительный ход на бумаге, внутри схемы было много интересного и открытого, что и позволило столько создать.

Во-первых, Алекс Ивоби в роли правого латераля. Есть опыт, но все-таки максимально атакующий игрок (одна из трех десяток в классической схеме Силвы). Благодаря фирменным качествам помогал разрывать. К тому же не провалился сзади и неплохо отзащищался 1-в-1 с Грилишем.

Во-вторых, Адама Траоре на левом фланге, хотя обычно стартует справа. Ход – специально под Рико Льюиса. Учитывал не только скорость Траоре, но и высокую позицию, которую Льюис занимает в позиционных атаках. Это дополнительно помогало Адама разрывать.

Во втором тайме Пепу пришлось срочно выпускать Кайла Уокера, но Адама разнес в индивидуальной дуэли и его.

2. Связка Траоре и Хименеса. Знакомы друг с другом по «Вулверхэмптону», причем особенно часто разносили там именно «Сити» Пепа. В этот раз уничтожали в контратаках. Хименес караулил потери «Сити», а Траоре открывался под его передачи и убегал.

3. Редкие позиционные розыгрыши. Про них «Фулхэм» не забывал даже в новой схеме. На старте сезона именно это их главная сторона. Часто наказывают после розыгрышей от Бернда Лено. Против «Сити» забивали после затяжных отрезков владения – оба раза контролировали мяч больше минуты.

От сенсации отделила только катастрофическая реализация Траоре и дух Родри, который внезапно вселился в Матео Ковачича. Хорват выловил сразу четыре момента на границе штрафной, забил – дважды. По мнению Пепа, в этом был единственный недостаток плана Силвы: Хименес не приглядывал за Ковачичем, потому что был слишком заточен на контратаки.

Соланке дал тайм классического Кейна

По мнению Андони Ираолы, который тренировал Соланке в «Борнмуте», сверхспособность нападающего – адаптивность. Испанец имел в виду умение Доминика играть в разных режимах. Может на контратаках и пространстве, но вообще-то не теряется и внутри штрафной под давлением пары ЦЗ.

После перехода в «Тоттенхэм» Соланке активно копирует лучшие качества Харри Кейна. Роль прессинг-машины, в которой Харри блистал на старте карьеры, знакома Доминику по «Борнмуту». Под присмотром бескомпромиссного Энджа Постекоглу англичанин стал еще мощнее в этом плане.

В последних матчах у Соланке раскрываются качества скорее позднего Кейна. Речь про игру в оттяжке. Первые признаки появились еще в матче с «МЮ», но в тот раз не хватало фирменных передач Харри вразрез. Против высокой линии «Брайтона» Доминик добавил и их в свою игру:

Показательно, что «Брайтон» перевернул матч (камбэк с 0:2 на 3:2) в момент, когда Соланке притих, команда адаптировалась к его манере. На 20-минутном отрезке, за который хозяева положили три мяча, у Соланке всего 4 паса. Три из них – розыгрыши с центра поля.

Слава Палагин

«Вилла» и «МЮ» выдали самый низовой матч последних лет в АПЛ. Виноват Тен Хаг?

Веселье, радость, хорошее настроение – могли остаться у вас, если бы вы пропустили «Астон Вилла» – «Ман Юнайтед» (0:0). Нули на табло подкрепляются 1,06 суммарного xG (0,5 – 0,56) – худший результат в АПЛ с октября 2023-го.

Большая роль в этом у «Ман Юнайтед»: Эрик тен Хаг ожидаемо включил режим выживания – и дело не только в слухах об отставке. Вингеры-десятки «Астон Виллы» регулярно наказывают соперника за дыры в полузащите (бренд «МЮ»).

Ради очков в Бирмингеме Тен Хаг отказался от высокого прессинга: команда компактно оборонялась средним блоком в 4-4-2, Бруну и Хейлунд блокировали линии передач в опорную зону.

После матча Тен Хаг отметил хорошую организацию своей команды и четвертый сухой матч в АПЛ, а лучший игрок матча (!) Джонни Эванс сказал прямо: «Прежде всего мы хотели не пропустить». Логичный ход середняка на матч против команды из зоны ЛЧ.

Руслан Копылов (телеграм-канал )

Снова очень слабый матч «Дортмунда»

«Унион» заслуженно победил 2:1.

В первом тайме Эмре Джан (один из опорников в 4-2-3-1) поднимался почти в линию нападения, пока «Дортмунд» только разыгрывал мяч от ворот, а к защитникам стягивался лишь Паскаль Гросс (другой опорник). Видимо, «Боруссия» при высоком прессинге «Униона» (он был часто) планировала проходить давление длинными забросами и борьбой за подборы.

Но задумка провалилась. Мяч в первой стадии не держался, так что выносили его и правда часто. Но «Дортмунд» почти не цеплялся за мяч. Джан – максимально странный кандидат на роль, которую предложил Нури Шахин. Ему не хватает резкости и динамики, чтобы так включаться в атаку и там еще забирать подборы.

План выглядит еще нелепее с учетом Марселя Забитцера в запасе. Забитцер сверкал весной именно в той роли, которую Шахин предложил Джану. Нико Шлоттербек или Матс Хуммельс забрасывали мяч, Никлас Фюллькруг боролся, Забитцер грандиозно собирал подборы. Возможно, Забитцер после повреждения не готов играть весь матч, но об этом не было сказано – и он появился на замену. Да и даже без Забитцера актуален вопрос: почему именно Джан?

Уважение и «Униону», который прекрасно давил высоким прессингом почти 60 минут и затем отошел в низкий блок удерживать преимущество. Отличная игра.

Как оценивать защиту «Баварии»?

«Бавария» пропустила трижды от «Айнтрахта» (3:3).

Уже собралось максимальное количество издевок насчет Упамекано, Кима и Компани. Хотя матч явно не такой однозначный для выводов. На гигантской дистанции игры вспоминалась цитата Хаби Алонсо после 1:1 с «Байером»: «Соперник не давал нам дышать».

Вот, например, карта действий с мячом «Айнтрахта» до 23-й минуты. Позади почти четверть игры. Это объективно мощно – так не пропускать соперника дальше центра поля.

К концу матча касаний все-таки прибавилось, и все равно: у «Айнтрахта» лишь шесть действий с мячом в чужой штрафной. Это бесконечно мало. Правда, три из этих действий – голевые удары.

Большую часть матча «Бавария» системно оборонялась хорошо, но провалилась в трех эпизодах, за что получила максимальное наказание. Между стабильно плохой защитой и эпизодическими провалами есть серьезная разница.

И невозможно не отметить фактор Омара Мармуша – возможно, это лучший игрок в мире на пространстве прямо сейчас. Никто так не убегал от защиты «Баварии» в предыдущих матчах. Тем более трижды. Тем более всегда результативно.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Как там угловые «Арсенала»? Держим в курсе

Габриэл Магальяэс – прямо сейчас второй в АПЛ по наведению ужаса на защитников соперника (или даже первый, учитывая спад Эрлинга). Угловые «Арсенала» заточены на вывод бразильца на ударную позицию. Они стали настолько эффективными, что теперь буквально каждый соперник готовит специальное противодействие.

В прошлом туре «Лестер» попробовал опекать Габриэла вдвоем:

«Саутгемптон» усовершенствовал эту задумку. Тоже два опекуна при угловом, но выстраивались по другому – в линию:

Первый мешает сразу, а второй следит за траекторией и создает дополнительную помеху после неизбежного отрыва от первого. Совсем без угрозы не обошлось, но, учитывая количество угловых (13 штук), «Саутгемптон» неплохо отбивался, но все равно проиграл 1:3.

Габриэл нанес три удара – два после угловых. Один из них подчеркивает его мощь – выпрыгнул и пробил, вопреки двойное опеке. То есть даже не ушел от нее, а просто проигнорировал:

Угловые «Арсенала» это не только синхронность и заготовки, но и уникальный набор качеств Магальяэса.

«Наполи» Конте становится разнообразнее

«Наполи» – лидер Серии А, в этот раз победивший «Комо» 3:1. Антонио Конте выстроил команду с фирменными чертами, но есть и новые элементы. Команда играет в первой стадии вариативнее, чем другие команды Антонио. Классика Конте – короткий выход через заученные автоматизмы. Каждый футболист знает свой маневр. Синхронность зашкаливает.

В «Наполи» используется немного другая концепция. В первой стадии есть несколько способов создания тройки – иногда наблюдаем классику Буонджорно-Ррахмани-Ди Лоренцо:

Иногда между центральными защитниками оказываются Лоботка или Замбо Ангисса, а Ди Лоренцо поднимается на позицию латераля:

Выглядит как интересная смесь подходов классического Конте и чемпионской версии «Наполи», где такие ротации были в почете. Вторая трактовка – это сугубо инициатива Антонио, который старается не отставать от трендов.

У «Реала» новая схема

Против «Вильярреала» Карло Анчелотти опробовал формацию 4-2-2-2. Так его футболисты выстраивались без мяча:

Главные отличия от привычной конфигурации – акцент на защите центральной зоны (четкие 4-2-2-2, а не 4-4-2) и только пара в атаке (Родриго разменяли на дополнительного полузащитника).

Этот ход помог сдержать грозную атаку «Вильярреала» (2:0) – до матча с «Реалом» они забивали в каждой встрече. А вот в атаке пока царит беспорядок – привычное намерение перегружать левую часть поля есть:

Но из таких моментов «Мадрид» создает меньше, чем мы привыкли. Вместо комбинаций слишком часто наблюдаем нехватку взаимопонимания. Например, тут по ходу эпизода игроки стянулись на одну линию – в таком расположении комбинировать почти невозможно:

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

У Фонсеки нулевое влияние в раздевалке «Милана»?

Миланцы пробили два пенальти в матче с «Фиорентиной» (1:2). Первый не забил Тео Эрнандес, второй – Тэмми Абрахам.

Все это время на поле был Пулишич, который реализовал все 9 пенальти за карьеру.

После матча Фонсека взорвался: «Я сказал команде, что это больше не должно повториться. Я в бешенстве. Пенальтист, назначенный мной – Пулишич».

Несколько недель назад Фонсека придержал Леау и Тео вне старта и выпустил только во втором тайме. Во время перерыва на водопой оба остались на противоположном фланге. Тогда ситуацию замяли, логично объяснив, что игрокам, которые только что вышли, не нужны были новые установки.

Возможно, реальность несколько отличается от показанной – настолько, что «Милан» теряет очки, потому что команда не выполняет прямые указания.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij, Alex Grimm