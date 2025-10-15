Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы. Хавбек готовится к матчу с «Анже»
Александр Головин возобновил тренировки с «Монако».
Российский полузащитник пропустил 6 матчей из-за травмы задней поверхности бедра, а также октябрьский сбор национальной команды.
«Александр чувствует себя хорошо.
Он вернулся в общую группу «Монако» и будет готовиться к ближайшему матчу команды», – сообщил агент игрока Александр Клюев.
Монегаски 18 октября сыграют в гостях с «Анже» в 8-м туре Лиги 1.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости