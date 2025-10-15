Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы. Хавбек готовится к матчу с «Анже»

Александр Головин возобновил тренировки с «Монако».

Российский полузащитник пропустил 6 матчей из-за травмы задней поверхности бедра, а также октябрьский сбор национальной команды.

«Александр чувствует себя хорошо.

Он вернулся в общую группу «Монако » и будет готовиться к ближайшему матчу команды», – сообщил агент игрока Александр Клюев .

Монегаски 18 октября сыграют в гостях с «Анже » в 8-м туре Лиги 1.