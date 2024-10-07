Экс-директор «Эвертона» об увеличении «Этихада» на фоне 115 нарушений «Сити»: «Клуб проявил смелость, отстаивая невиновность. Это важно, проблем заполнить 60 тысяч мест не будет»
Сообщается, что Северная трибуна стадиона «Этихад» будет отремонтирована, что увеличит вместимость стадиона до более чем 60 тысяч человек с сезона-2025/26.
В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
«Манчестер Сити» проявил смелость во время ситуации со 115 обвинениями. Они смотрели всем в глаза, отстаивали свою невиновность – и только время покажет нам, чем закончатся слушания. Это важный знак – увеличить вместимость «Этихад» до такого уровня. Но им нужно это сделать, чтобы оставаться конкурентоспособными в Премьер-лиге.
Если они получат наказание и вылетят из лиги на сезон или два, то это примерно то время, которое потребуется, чтобы закончить строительство. Они будут отстаивать свою невиновность до последнего дня, и это всего лишь еще одна часть этого процесса.
Посещаемость и цены на билеты были большим вопросом в «Сити», но это может объясняться тем, что у них постоянно так много игр высокого уровня. Но они смогут также использовать туристический фактор и заполнить эти места – у них не будет проблем со стадионом на 60 000 мест», – сказал Football Insider бывший директор «Эвертона».
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