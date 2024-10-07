Экс-директор «Эвертона» об увеличении «Этихада» на фоне 115 нарушений «Сити»: «Клуб проявил смелость, отстаивая невиновность. Это важно, проблем заполнить 60 тысяч мест не будет»

Кит Уайнесс высказался о реконструкции «Этихада» на фоне обвинений «Ман Сити».

Сообщается, что Северная трибуна стадиона «Этихад» будет отремонтирована, что увеличит вместимость стадиона до более чем 60 тысяч человек с сезона-2025/26.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«Манчестер Сити » проявил смелость во время ситуации со 115 обвинениями. Они смотрели всем в глаза, отстаивали свою невиновность – и только время покажет нам, чем закончатся слушания. Это важный знак – увеличить вместимость «Этихад » до такого уровня. Но им нужно это сделать, чтобы оставаться конкурентоспособными в Премьер-лиге.

Если они получат наказание и вылетят из лиги на сезон или два, то это примерно то время, которое потребуется, чтобы закончить строительство. Они будут отстаивать свою невиновность до последнего дня, и это всего лишь еще одна часть этого процесса.

Посещаемость и цены на билеты были большим вопросом в «Сити», но это может объясняться тем, что у них постоянно так много игр высокого уровня. Но они смогут также использовать туристический фактор и заполнить эти места – у них не будет проблем со стадионом на 60 000 мест», – сказал Football Insider бывший директор «Эвертона».