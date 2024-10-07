Мостовой об 1:2 «Динамо» с ЦСКА: «Думаю, многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА их так возит?» Ощущение, что команда не вышла на первый тайм, должно было быть 0:3 минимум»

Александр Мостовой высказался о матче «Динамо» с ЦСКА (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ.

«Я был поражен первым таймом – не понимал, что происходит с «Динамо ». Думаю, не один я. Многие задавались вопросом: «Почему ЦСКА их так возит?» Такое ощущение, что «Динамо» не вышло на первый тайм. Повезло, что они ушли на перерыв со счетом 0:1 – должно было быть 0:3 как минимум. Тут вопросы к футболистам и тренеру.

В перерыве собрались и во втором тайме выровняли игру: забили гол и переломили ход матча. Но на стороне ЦСКА сыграли замены, чего не скажешь о «Динамо».

Где были защитники «Динамо»? Причем Мусаева догонял правый защитник, а не центральные. В первом тайме ЦСКА трижды простил, во втором – наказал. ЦСКА выиграл заслуженно, потому что по игре они были лучше», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.