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  • Личка об 1:2: «ЦСКА мог забить «Динамо» три мяча в 1-м тайме. На поле была одна команда. В перерыве игроки жестко разговаривали между собой, я почти не говорил»
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Личка об 1:2: «ЦСКА мог забить «Динамо» три мяча в 1-м тайме. На поле была одна команда. В перерыве игроки жестко разговаривали между собой, я почти не говорил»

Марцел Личка отметил превосходство ЦСКА над «Динамо» в матче РПЛ (1:2).

«Соперник был лучше в первом тайме и должен был забивать нам три мяча. Лунев нас спасал и держал в игре. На поле была только одна команда.

В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жестко разговаривать до того, как я к ним зашел. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится, — сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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