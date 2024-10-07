Тюкавин про 1:2 с ЦСКА: «Личка в перерыве сказал, что пора просыпаться – во 2-м тайме «Динамо» показало, как надо было играть весь матч. Стараемся атаковать и порой забываем про оборону»

Константин Тюкавин оценил игру «Динамо» в дерби с ЦСКА (1:2).

– Почему «Динамо» так много пропускает?

– Стараемся играть в атаку и порой забываем про оборону, наверное.

– Что сказал Личка в перерыве?

– Сказал, что пора просыпаться и начинать играть иначе, агрессивнее. Во втором тайме мы показали, как нужно было играть на протяжении всего матча.

Лунев нас сегодня спас и оставил в игре, мы поблагодарили его за это, – сказал нападающий «Динамо».

ЦСКА мог уничтожать «Динамо» к 30-й минуте. В чем провал обороны Лички?