Личка про 1:2 с ЦСКА: «В 1-м тайме «Динамо» будто не приехало на игру – принимали мяч, стояли над ним, отдавали назад. Так нельзя играть в футбол»

Марцел Личка раскритиковал настрой игроков «Динамо» в 1-м тайме матча с ЦСКА.

В матче 11-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:2.

– Комментировать можно только второй тайм. В первом тайме мы не вошли в игру, как с мячом, так и без него. Не было агрессии, игрок с мячом должен был принимать ответственность, искать игру. ЦСКА очень сбалансированная команда, у них быстрые контратаки. К 15‑й минуте ЦСКА мог вести 3:0.

Перед вторым таймом я не говорил о тактике, она была неважна, было важно отношение. Я пришел в раздевалку, игроки сказали все как есть. Я добавил свои слова, и во втором тайме мы играли получше. Мы сравняли счет, и я поверил, что первый тайм не повторился. Да, можем сказать спасибо Луневу , который держал команду до второго гола ЦСКА .

– Что произошло с командой в первом тайме?

– Может быть, это худший тайм моего «Динамо». Мы будто еще не приехали на игру. То, что мне не понравилось – когда у ЦСКА есть мяч, нас не было рядом. Мы принимали мяч, стояли над ним, отдавали назад.

Так в футбол нельзя играть. Когда у тебя мяч, ты должен смотреть игроков на скорости, чтобы убежать в контратаку, – сказал главный тренер «Динамо ».