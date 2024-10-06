Личка про 1:2 с ЦСКА: «В 1-м тайме «Динамо» будто не приехало на игру – принимали мяч, стояли над ним, отдавали назад. Так нельзя играть в футбол»
В матче 11-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:2.
– Комментировать можно только второй тайм. В первом тайме мы не вошли в игру, как с мячом, так и без него. Не было агрессии, игрок с мячом должен был принимать ответственность, искать игру. ЦСКА очень сбалансированная команда, у них быстрые контратаки. К 15‑й минуте ЦСКА мог вести 3:0.
Перед вторым таймом я не говорил о тактике, она была неважна, было важно отношение. Я пришел в раздевалку, игроки сказали все как есть. Я добавил свои слова, и во втором тайме мы играли получше. Мы сравняли счет, и я поверил, что первый тайм не повторился. Да, можем сказать спасибо Луневу, который держал команду до второго гола ЦСКА.
– Что произошло с командой в первом тайме?
– Может быть, это худший тайм моего «Динамо». Мы будто еще не приехали на игру. То, что мне не понравилось – когда у ЦСКА есть мяч, нас не было рядом. Мы принимали мяч, стояли над ним, отдавали назад.
Так в футбол нельзя играть. Когда у тебя мяч, ты должен смотреть игроков на скорости, чтобы убежать в контратаку, – сказал главный тренер «Динамо».
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