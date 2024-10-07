Слишкович – болельщикам «Оренбурга»: «Я один ничего не могу – нужна ваша помощь. Это важно, чтобы спасти сезон»

Владимир Слишкович призвал болельщиков «Оренбурга» поддержать команду.

Экс-тренер «Спартака» официально возглавил «Оренбург ». Он подписал с клубом 3-летнее соглашение.

«Оренбуржцы! Вот я и приехал. Но я один не могу ничего – нам будет нужна ваша помощь. Ваша помощь очень важна ребятам на поле, чтобы мы успели остаться и спасти этот сезон», – сказал Слишкович в видеообращении.

После 11 туров «Оренбург» занимает предпоследнее место в таблице Мир РПЛ, набрав 7 очков.