Слишкович и «Оренбург» подписали 3-летний контракт

В «Оренбурге» раскрыли детали контракта с Владимиром Слишковичем.

Сегодня клуб официально объявил о назначении Слишковича. Босниец, ранее входивший в тренерский штаб «Спартака», сменил на посту главного тренера Давида Деограсию.

«Мы подписали контракт с Владимиром Слишковичем , он назначен главным тренером «Оренбурга». Контракт рассчитан на три года», – сказал президент «Оренбурга » Василий Еремякин .