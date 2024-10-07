Слишкович и «Оренбург» подписали 3-летний контракт
В «Оренбурге» раскрыли детали контракта с Владимиром Слишковичем.
Сегодня клуб официально объявил о назначении Слишковича. Босниец, ранее входивший в тренерский штаб «Спартака», сменил на посту главного тренера Давида Деограсию.
«Мы подписали контракт с Владимиром Слишковичем, он назначен главным тренером «Оренбурга». Контракт рассчитан на три года», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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