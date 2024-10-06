Россия все-таки проведет сбор – пока без соперников. Вместо матчей – открытая тренировка

Игра с Пакистаном сорвалась.

Октябрьский сбор станет уникальным для сборной России – соперника так и не нашли. Матчи планируют заместить активностями и открытой тренировкой в Москве.

Старт – уже 7 октября в Новогорске.

С Пакистаном договорились, но все сорвалось, с Танзанией не вышло. В итоге в сборной «не знают, чем будут заниматься»

Работу над организацией октябрьского сбора начали еще летом.

РФС вел переговоры о проведении матча с Пакистаном , но в итоге матч не состоится. Хотя сборная Пакистана свободна от матчей в октябре после вылета из квалификации ЧМ-2026.

Пакистанцы официально объясняли: «Получили приглашение‑запрос от РФС 23 сентября, чтобы сыграть матч в октябрьское окно. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, включая сбор команды в полном составе, официальных лиц и логистику, PFF предложила назначить матч на ноябрьское окно ФИФА и направила эту просьбу в РФС.

Поскольку многие игроки находятся за границей, PFF нужно достаточно времени, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку. В октябре проведение данного матча невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС и его ответа».

Генсек РФС Максим Митрофанов недоволен федерацией футбола Пакистана: у него другая информация. По его словам, общались еще в конце июля: пакистанская федерация футбола подтвердила заинтересованность в матче, 5 августа РФС и PFF провели рабочую встречу, на которой зафиксировали потенциальную дату матча – 11 октября в России – и условия его проведения. Однако чуть меньше чем за месяц PFF все развернула и уведомила о невозможности проведения матча.

Кроме Пакистана выходили на Танзанию – с ней тоже не получилось. Дело в графике: «Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна. У нас две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В Африке есть проблемы с логистикой, но, как только у нас будет достаточно времени в окнах ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен».

Говорили даже о матче против сборной Медиалиги – президент соревнования Николай Осипов раскрывал , что Валерий Карпин поддержал идею. Идея заглохла.

В какой-то момент заговорили, что команда вообще не соберется – об этом заявил Андрей Аршавин. «Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться футболистам. Нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу».

В итоге сбору быть: по информации «РБ Спорт», команда все-таки соберется, даже несмотря на неясность с соперником. Кроме того, РФС обсуждает организацию открытой тренировки для болельщиков на одном из стадионов города. При этом вариант с Медиалигой отмели: тренерский штаб Валерия Карпина и РФС идею не одобрили.

Правда, теперь ни у кого нет плана дальнейших действий, в том числе у самого Карпина. Как и у его помощника Виктора Онопко: «Пока не знаю, чем будем заниматься в сборной. Но собираюсь ехать в национальную команду. Все, что касается сборной России, меня не смущает».

Кто в итоге едет?

Вот полный список.

Вратари : Андрей Лунев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники : Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники : Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие : Константин Тюкавин («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид