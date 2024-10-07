Александр Головин приехал в расположение сборной России.

Полузащитник «Монако » был вызван на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Ранее стало известно, что запланированный товарищеский матч со сборной Пакистана в этом месяце не состоится . Предполагалось, что сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков.

Агент Головина: «Саша едет в Москву. Он всегда приезжает в сборную с удовольствием»

Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»