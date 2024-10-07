Головин приехал в расположение сборной России
Александр Головин приехал в расположение сборной России.
Полузащитник «Монако» был вызван на октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.
Ранее стало известно, что запланированный товарищеский матч со сборной Пакистана в этом месяце не состоится. Предполагалось, что сборная России может провести открытую тренировку для болельщиков.
Агент Головина: «Саша едет в Москву. Он всегда приезжает в сборную с удовольствием»
Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости