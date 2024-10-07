Алаев о сборной: «Хочу, чтобы игры были, они нужны. Желаю, чтобы нашли соперников, с ними тяжело, потому что мы в такое время живем»
Александр Алаев высказался о ситуации со сборами национальной команды.
Учебно-тренировочный сбор российской команды стартует сегодня. На него вызваны 28 футболистов, 27 из которых выступают за клубы РПЛ. Сборная России должна была сыграть со сборной Пакистана, однако позднее стало известно, что в октябре матч не состоится.
«Я смотрю на это как президент лиги, а окно ФИФА – это прерогатива РФС. Я хочу, чтобы игры были. Еще нет информации, но есть регламент – мы должны футболистов отпустить, и сборная должна играть.
Бывают сложности, потому что мы в такое время живем и с соперниками тяжело. Но я желаю, чтобы нашли соперников. Конечно, игры нужны.
Верю ли, что это возможно именно в октябрьское окно? Я не владею информацией», – сказал президент РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости