Непомнящий о травме Глушенкова: «В церковь надо пойти, это беда какая-то. Досада»

Валерий Непомнящий высказался о новой травме Максима Глушенкова.

25-летний хавбек вышел на замену в матче Фонбет Кубка России с «Акроном » и получил мышечное повреждение через 7 минут, когда счет был 4:0. У Семака у тому моменту не осталось замен, и команда в меньшинстве доиграла матча (5:1).

«Ой, досада, ой досада! Я так сожалею, что это случилось. Так хотелось посмотреть на его игру. Это какая-то беда, в церковь надо пойти. То руку сломал, сейчас заднюю дернул. Досада», — сказал Непомнящий.