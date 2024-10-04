Непомнящий о травме Глушенкова: «В церковь надо пойти, это беда какая-то. Досада»
Валерий Непомнящий высказался о новой травме Максима Глушенкова.
25-летний хавбек вышел на замену в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» и получил мышечное повреждение через 7 минут, когда счет был 4:0. У Семака у тому моменту не осталось замен, и команда в меньшинстве доиграла матча (5:1).
«Ой, досада, ой досада! Я так сожалею, что это случилось. Так хотелось посмотреть на его игру. Это какая-то беда, в церковь надо пойти. То руку сломал, сейчас заднюю дернул. Досада», — сказал Непомнящий.
Опубликовано: Sports
Источник: Vprognoze.ru
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