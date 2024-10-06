Медведев о травме Глушенкова: «Информация имеет чувствительный конфиденциальный характер. С «Войводиной» точно сыграть не сможет»

Максим Глушенков пропустит товарищеский матч с «Воеводиной» из-за травмы.

Матч между «Зенитом» и сербской командой состоится 12 октября на «Газпром-Арене», игра пройдет в паузу на матчи сборных.

Председатель правления «Зенита » Александр Медведев ответил на вопрос, восстановится ли полузащитник после паузы на сборные.

«Эта информация имеет чувствительный конфиденциальный характер. С «Войводиной» точно сыграть не сможет», – сказал Медведев.

Глушенков получил мышечное повреждение 2 октября в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1). После этого он не принял участия в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) и не попал в окончательный состав сборной России на октябрьский сбор.