Медведев о сроках восстановления Глушенкова: «Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению»

Александр Медведев отказался называть сроки восстановления Максима Глушенкова.

25-летний хавбек получил мышечное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

– Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова?

– Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению, – сказал председатель совета директоров «Зенита ».

Глушенков забил 7 голов и отдал один результативный пас в 7 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь .