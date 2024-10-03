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Медведев о сроках восстановления Глушенкова: «Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению»

Александр Медведев отказался называть сроки восстановления Максима Глушенкова.

25-летний хавбек получил мышечное повреждение в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова?

– Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению, – сказал председатель совета директоров «Зенита». 

Глушенков забил 7 голов и отдал один результативный пас в 7 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoМаксим Глушенков
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