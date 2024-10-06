«Реал» впервые за 6 лет может купить игроков зимой. Клуб ищет центрального и правого защитников (Marca)
«Реал» впервые за 6 лет может купить игроков зимой.
Из-за травмы Дани Карвахаля в матче с «Вильярреалом» (2:0) мадридский клуб планирует усилиться во время январского трансферного окна.
По информации Marca, «Реал» ищет центрального защитника, а также игрока обороны на правый фланг.
В числе основных претендентов на переход называют 21-летнего Кастелло Лукебу из «Лейпцига» и 18-летнего Витора Рейса из «Палмейраса».
В последний раз «Реал» покупал футболиста зимой в январе 2019 года. Тогда Браим Диас перешел в клуб из «Манчестер Сити».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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