«Реал» впервые за 6 лет может купить игроков зимой. Клуб ищет центрального и правого защитников (Marca)

«Реал» впервые за 6 лет может купить игроков зимой.

Из-за травмы Дани Карвахаля в матче с «Вильярреалом» (2:0) мадридский клуб планирует усилиться во время январского трансферного окна.

По информации Marca, «Реал » ищет центрального защитника, а также игрока обороны на правый фланг.

В числе основных претендентов на переход называют 21-летнего Кастелло Лукебу из «Лейпцига» и 18-летнего Витора Рейса из «Палмейраса».

В последний раз «Реал» покупал футболиста зимой в январе 2019 года. Тогда Браим Диас перешел в клуб из «Манчестер Сити».

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱