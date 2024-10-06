«Ювентус» впервые пропустил в Серии А – в 7-м туре против «Кальяри» с пенальти после ВАР

«Ювентус» впервые пропустил в сезоне Серии А.

Случилось это в матче 7-го тура против «Кальяри». «Ювентус» пропустил на 88-й минуте с пенальти, поставленного после ВАР.

Это также первый пропущенный гол вратаря Микеле Ди Грегорио за «Ювентус» в Серии А.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.