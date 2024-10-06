Джунтоли о сокращении бана Погба за допинг: «Ювентусу» нужно дождаться окончательного результата апелляции. Он был отличным игроком, но долго отсутствовал»

Кристиано Джунтоли высказался о сокращении дисквалификации за допинг Поля Погба.

20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат.

На этой неделе стало известно, что Погба успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде изначальное решение о дисквалификации на 4 года. Срок отстранения сокращен до 18 месяцев.

При этом сообщалось, что стороны в любом случае выберут расторжение контракта. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу – продолжить реализацию плана по урезанию расходов.

«Нам нужно дождаться окончательного результата апелляции.

Очевидно, что он был отличным игроком, но долгое время отсутствовал. Подождем результата CAS », – сказал спортивный директор «Ювентуса».

«Ювентус» и Погба, возможно, расторгнут контракт. Поль получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы (Calciomercato)