Джунтоли о сокращении бана Погба за допинг: «Ювентусу» нужно дождаться окончательного результата апелляции. Он был отличным игроком, но долго отсутствовал»
20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат.
На этой неделе стало известно, что Погба успешно обжаловал в Спортивном арбитражном суде изначальное решение о дисквалификации на 4 года. Срок отстранения сокращен до 18 месяцев.
При этом сообщалось, что стороны в любом случае выберут расторжение контракта. Это позволит французу уйти туда, куда он захочет, а клубу – продолжить реализацию плана по урезанию расходов.
«Нам нужно дождаться окончательного результата апелляции.
Очевидно, что он был отличным игроком, но долгое время отсутствовал. Подождем результата CAS», – сказал спортивный директор «Ювентуса».
«Ювентус» и Погба, возможно, расторгнут контракт. Поль получает 10 млн евро в год, а туринцы хотят урезать расходы (Calciomercato)
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