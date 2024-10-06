Влахович забил в 3-м матче подряд. Он 3-й бомбардир в Серии А
Душан Влахович забил в 3-м матче подряд.
Форвард «Ювентуса» отметился голом в матче Серии А против «Кальяри».
Ранее Влахович также забил «Лейпцигу» (3:2) в Лиге чемпионов и «Дженоа» (3:0) в чемпионате Италии.
Душан 3-й бомбардир Серии А с пятью голами. Больше него забили Маркус Тюрам из «Интера» и Матео Ретеги из «Аталанты (по 7 мячей).
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