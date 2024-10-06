Влахович забил в 3-м матче подряд. Он 3-й бомбардир в Серии А

Душан Влахович забил в 3-м матче подряд.

Форвард «Ювентуса » отметился голом в матче Серии А против «Кальяри ».

Ранее Влахович также забил «Лейпцигу» (3:2) в Лиге чемпионов и «Дженоа» (3:0) в чемпионате Италии.

Душан 3-й бомбардир Серии А с пятью голами. Больше него забили Маркус Тюрам из «Интера» и Матео Ретеги из «Аталанты (по 7 мячей).