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  • Зарема Салихова: «Спартак» пинал Шамара, как брошенного щенка, издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанса. Если Станковичу нужен гладиатор, он его получит»
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Зарема Салихова: «Спартак» пинал Шамара, как брошенного щенка, издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанса. Если Станковичу нужен гладиатор, он его получит»

Зарема Салихова оценила игру форварда «Спартака» Шамара Николсона.

Ранее ямайский нападающий отметился дублем против «Ростова» (3:0) в матче Мир РПЛ.

«Шамара до прихода Станковича клуб пинал, как брошенного щенка, издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанса.

Если Станковичу нужен гладиатор, готовый биться за клуб (вспомните его удар Родригао в игре с «Зенитом» в 2022 году), он его получит. А если нужно освободить легионерское место под своего нового игрока, то невниманием, равнодушием и нарочитым пренебрежением, как это уже было однажды, снова не дадут ему возможности расправить крылья.

Николсон – тонкой душевной организации. Он рано потерял отца, поэтому ищет авторитеты в команде. Раньше он был очень близок с Виктором Мозесом, тот выполнял функции наставника, в том числе. Лука Каттани с ним много разговаривал. Сейчас же Амарал и прочие явно не авторитеты ни для кого.

Для Шамара очень важно окружение – кто старший, кто вожак в стае. Что он скажет, куда направит, то и выполнит. Роль тренера для такого склада характера определяющая», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoЛеонид Федун
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoШамар Николсон
logoЗарема Салихова
Лука Каттани
Томаш Амарал
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