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  • Зарема о 3:2 «Спартака» с «Динамо»: «Лещук на воротах – это всегда верняк. Даже не знаю, кто лучше настраивает «Спартак» на победу: СуперДовбня на скамейке или он»
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Зарема о 3:2 «Спартака» с «Динамо»: «Лещук на воротах – это всегда верняк. Даже не знаю, кто лучше настраивает «Спартак» на победу: СуперДовбня на скамейке или он»

Зарема Салихова отреагировала на победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России.

Красно-белые обыграли бело-голубых (3:2) в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Лещук на воротах – это всегда верняк.

Даже не знаю, кто лучше настраивает «Спартак» на победу: СуперДовбня на скамейке или Лещук в воротах «Динамо», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoАлександр Довбня
logoИгорь Лещук
logoЗарема Салихова
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