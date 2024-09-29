Зарема о поражении «Спартака» от «Локо»: «Во время сборов играли на легких ногах. Проще создать веселую атмосферу, хи-хи, ха-ха, обнимашки, а не убиваться на тренировках»
«Сам тренер говорит, что проигрывали «Локомотиву» в физике. Молодым парням проиграть в физике надо «очень постараться». По товарищеским играм во время сборов было видно, что «Спартак» играет на легких ногах.
Конечно, проще создать веселую атмосферу хи-хи, ха-ха, обнимашки, стандартные любимые фразы про упражнения с мячом, а не убиваться на тренировках, заделав фундамент на предстоящий сезон. Поэтому с командами, которые играют интенсивно, с прессингом у «Спартака» будут проблемы.
При этом гендиректор видел весь тренировочный процесс. Если Малышев ничего не понимает в этом, то и нечего ему с командой ездить на сборы, а пахать в офисе. Кажется, уже пора включаться в работу, а не вести себя как ребенок в магазине игрушек», – сказала экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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