У Винисиуса травма шейного отдела. Он пропустит несколько дней
«Реал» сообщил о травме Винисиуса Жуниора.
У бразильца диагностировали травму шейного отдела. Как пишет MadridXtra со ссылкой на Cope, травма несерьезная и бразилец пропустит несколько дней.
В матче с «Вильярреалом» после одного из единоборств вингер «Реала» схватился за правое плечо и просигнализировал о том, что ему нужна медицинская помощь. Было принято решение заменить его на Арду Гюлера на 79-й минуте.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
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