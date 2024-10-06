У Винисиуса травма шейного отдела. Он пропустит несколько дней

«Реал» сообщил о травме Винисиуса Жуниора.

У бразильца диагностировали травму шейного отдела. Как пишет MadridXtra со ссылкой на Cope, травма несерьезная и бразилец пропустит несколько дней.

В матче с «Вильярреалом» после одного из единоборств вингер «Реала» схватился за правое плечо и просигнализировал о том, что ему нужна медицинская помощь. Было принято решение заменить его на Арду Гюлера на 79-й минуте.