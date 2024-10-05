«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»

Болельщики «Реала» выразили восхищение игрой Винисиуса Жуниора.

«Реал » принимает «Вильярреал» в 9-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм). Бразильский вингер хозяев забил второй мяч в этой встрече ударом из-за пределов штрафной.

После этого гола болельщики мадридского клуба стали скандировать «Золотой мяч» Винисиусу , «Золотой мяч » Винисиусу!»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.