«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»
Болельщики «Реала» выразили восхищение игрой Винисиуса Жуниора.
«Реал» принимает «Вильярреал» в 9-м туре Ла Лиги (2:0, второй тайм). Бразильский вингер хозяев забил второй мяч в этой встрече ударом из-за пределов штрафной.
После этого гола болельщики мадридского клуба стали скандировать «Золотой мяч» Винисиусу, «Золотой мяч» Винисиусу!»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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