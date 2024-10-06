Анчелотти про 2:0 с «Вильярреалом»: «Реал» хорошо контролировал игру после гола, компактно оборонялся. Дальние удары – один из наших ресурсов, Вини, Беллингем, Мбаппе, Вальверде прекрасно бьют»

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Вильярреалом» (2:0).

«Сегодня мы играли с двумя опорниками, Вальверде и Камавинга . Они сыграли хорошо. Эдуардо не в лучших кондициях, потому что пропустил больше месяца и все еще не набрал лучшую форму. Он устал и попросил о замене. Но он прибавляет. То, что он вернулся, важно для нас.

Мы сыграли организованно, с правильным отношением к делу. После гола мы достаточно хорошо контролировали игру, компактно оборонялись. Очень важные три очка. Матч мог стать крайне непростым, потому что соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего.

Мы забили два гола дальними ударами, и это один из тех ресурсов, которыми мы обладаем. У нас есть футболисты с прекрасным ударом, такие как Винисиус , Беллингем , Мбаппе , Вальверде», – сказал главный тренер «Реала ».