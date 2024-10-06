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  • Форвард «Спартака» Николсон: «Спасибо Станковичу, что дал время показать, на что я способен»
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Форвард «Спартака» Николсон: «Спасибо Станковичу, что дал время показать, на что я способен»

Шамар Николсон поблагодарил Деяна Станковича.

В матче 11-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:0) форвард «Спартака» сделал дубль.

«Если честно, это был тяжелый период, когда я мог покинуть команду. Когда пришел Станкович, я не проходил предсезонную подготовку с командой, потому что был на Кубке Америки. Я приехал позже, когда оставалась примерно неделя до начала сезона. Я должен сказать спасибо Станковичу.

Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что хочу тут быть. Это был сложный период, но ментально я силен. Я упорно работал в это время. Я всегда думал о моменте, который может мне предоставиться. Это было непросто, но тренер верил в меня. Каждый день учит нас чему-то новому. Я должен идти шаг за шагом», – сказал Николсон. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoШамар Николсон
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