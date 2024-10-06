Форвард «Спартака» Николсон: «Спасибо Станковичу, что дал время показать, на что я способен»
Шамар Николсон поблагодарил Деяна Станковича.
В матче 11-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:0) форвард «Спартака» сделал дубль.
«Если честно, это был тяжелый период, когда я мог покинуть команду. Когда пришел Станкович, я не проходил предсезонную подготовку с командой, потому что был на Кубке Америки. Я приехал позже, когда оставалась примерно неделя до начала сезона. Я должен сказать спасибо Станковичу.
Спасибо тренеру, что дал мне время показать, на что я способен, что хочу тут быть. Это был сложный период, но ментально я силен. Я упорно работал в это время. Я всегда думал о моменте, который может мне предоставиться. Это было непросто, но тренер верил в меня. Каждый день учит нас чему-то новому. Я должен идти шаг за шагом», – сказал Николсон.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости