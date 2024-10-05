«Умяров – компьютер, отлично считывает игру. Шамар своей работой заслужил место в составе». Станкович после 3:0 с «Ростовом»

Деян Станкович похвалил игроков «Спартака» после матча с «Ростовом».

Красно-белые одержали победу со счетом 3:0 в 11-м туре Мир РПЛ .

«Угальде – прекрасный футболист и приносит много пользы, даже когда нет голов. Уверен, что он вернутся с голами. Шамар своей работой и отношением заслужил место в составе. Надеюсь, что он будет продолжать. Пока готов на 60 процентов.

Умяров – компьютер. Он отлично считывает игру», – сказал главный тренер «Спартака».

Станкович о 3:0 с «Ростовом»: «Рад, что коллектив «Спартака» верит в наши идеи. Понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах»