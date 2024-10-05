«Умяров – компьютер, отлично считывает игру. Шамар своей работой заслужил место в составе». Станкович после 3:0 с «Ростовом»
Деян Станкович похвалил игроков «Спартака» после матча с «Ростовом».
Красно-белые одержали победу со счетом 3:0 в 11-м туре Мир РПЛ.
«Угальде – прекрасный футболист и приносит много пользы, даже когда нет голов. Уверен, что он вернутся с голами. Шамар своей работой и отношением заслужил место в составе. Надеюсь, что он будет продолжать. Пока готов на 60 процентов.
Умяров – компьютер. Он отлично считывает игру», – сказал главный тренер «Спартака».
Станкович о 3:0 с «Ростовом»: «Рад, что коллектив «Спартака» верит в наши идеи. Понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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