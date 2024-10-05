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Агент Николсона о дубле «Ростову»: «Шамар вернулся, с хорошим тренером он всегда добивается результата. Он в большом клубе, и мы очень ценим это»

Агент Шамара Николсона оценил игру форварда в матче против «Ростова».

Ямайский нападающий «Спартака» сделал дубль в матче 11-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (3:0).

«С хорошим тренером Шамар всегда добивается результата. А мистер [Деян] Станкович – отличный тренер. Это всего лишь одна игра, а сезон длинный, поэтому Шамар должен и будет доказывать свою состоятельность, как всегда, каждый день.

Он в большом клубе, и с первого дня он и мы очень ценим это. Он вернулся, впереди у него много работы, и цели поставлены», – сказал Ненад Протега.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРостов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoСпорт-Экспресс
logoШамар Николсон
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