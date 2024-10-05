Агент Николсона о дубле «Ростову»: «Шамар вернулся, с хорошим тренером он всегда добивается результата. Он в большом клубе, и мы очень ценим это»
Агент Шамара Николсона оценил игру форварда в матче против «Ростова».
Ямайский нападающий «Спартака» сделал дубль в матче 11-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (3:0).
«С хорошим тренером Шамар всегда добивается результата. А мистер [Деян] Станкович – отличный тренер. Это всего лишь одна игра, а сезон длинный, поэтому Шамар должен и будет доказывать свою состоятельность, как всегда, каждый день.
Он в большом клубе, и с первого дня он и мы очень ценим это. Он вернулся, впереди у него много работы, и цели поставлены», – сказал Ненад Протега.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости