Агент Николсона о дубле «Ростову»: «Шамар вернулся, с хорошим тренером он всегда добивается результата. Он в большом клубе, и мы очень ценим это»

Агент Шамара Николсона оценил игру форварда в матче против «Ростова».

Ямайский нападающий «Спартака » сделал дубль в матче 11-го тура Мир РПЛ против «Ростова » (3:0).

«С хорошим тренером Шамар всегда добивается результата. А мистер [Деян ] Станкович – отличный тренер. Это всего лишь одна игра, а сезон длинный, поэтому Шамар должен и будет доказывать свою состоятельность, как всегда, каждый день.

Он в большом клубе, и с первого дня он и мы очень ценим это. Он вернулся, впереди у него много работы, и цели поставлены», – сказал Ненад Протега.