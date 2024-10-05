Как легко разгромил «Спартак» – 3:0 за тайм! Наказали Карпина: вот откуда решающий фэйл

Первая победа в лиге с августа.

«Спартак» без проблем обыграл «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ – неожиданно легкая победа над «Ростовом» дома.

Результат сделали уже в первом тайме.

Победный гол – в подкате! Умяров накрыл пас вратаря Глебову

У «Ростова» все пошло не так – и на руку «Спартаку» – с середины первого тайма. Первый же эпизод объединил и хронические проблемы ростовчан, и неудачу в конкретном эпизоде.

Команда Валерия Карпина уже давно и настойчиво стремится коротко разыгрывать мяч через вратаря, начинать атаки именно так. Даниил Одоевский, арендованный в «Зените», пасовал Данилу Глебову – и сразу показывал партнеру, что надо отдавать вправо от него.

Но Наиль Умяров накрыл, бросился в подкате – и мяч оттуда, из ног спартаковца и ростовчанина, после даже нескольких рикошетов полетел в пустые ворота.

Тут можно оценить в динамике, как это было.

Гол остался для «Спартака» победным, дальше пришло время Шамара Николсона: он забил четыре раза, два гола справедливо отменили, но два абсолютно по делу засчитали. Сначала замкнул из вратарской (уважение Кристоферу Мартинсу, что устоял в борьбе на скорости), следом реализовал выход один на один после шикарного паса Эсекиэля Барко из глубины.

Такого Шамара в «Спартаке» очень ждали.

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Крах «Ростова» в первом тайме – шок. Команда Валерия Карпина была не так уж и плоха: прессинговала в 3-4-3, создала момент со стандарта и выбегала в неплохие атаки. Матч был равным до результативной ошибки.

В первом тайме «Ростов» практиковал такие смелые розыгрыши – это классический стиль Карпина. «Спартак» прессинговал один в один. Поэтому была важна смелость Даниила Одоевского и партнеров.

Идеальный расклад. «Спартак» разбирает центр «Ростова» персонально: нападающие Манфред Угальде и Шамар по Умару Сако и Максиму Осипенко, полузащитники Умяров и Мартинс по Родриго Саравии и Глебову, центральный защитник Руслан Литвинов с Мохаммадом Мохеби. Плюс один в один на других участках поля.

Техническая камера – «Яндекс Плюс x VSporte»

Сосредоточимся на середине: Одоевский вытянул на себя Угальде, чем освободил Сако, затем отпасовал Глебову. Данил успел и отдал центральному защитнику.

Здесь сразу два эффекта: Глебов вытащил Мартинса в глубину, оголив опорную зону, а Литвинов сел к защитникам, из-за чего перед Мохеби большое пространство. Он ворвался в штрафную и прострелил.

Ранее Одоевский в этом стиле выходил через Саравию и Глебова – так «Ростов» дважды навесил (в первом случае – через середину, как в примере выше).

Розыгрыши «Ростова» не были безумными: в этом эпизоде Умяров вынудил сыграть длинно (накрыл Саравию, Угальде и Николсон остались по центральным защитникам), в другом – выбил под прессингом, когда перспективно выбежали и вынудили Миенти Абену сфолить.

Ранее «Ростов» адекватно рисковал, но в голевом эпизоде все идеально сложилось для «Спартака»:

– лучшая траектория для прессинга Глебова. Перевод на Сако был очевиден, а Умяров как раз бежал левее;

– топ-ускорение Умярова: изначально проигрывал пару метров, но нагнал рывком;

– рикошет в пустые ворота;

– маловероятно, но могло повлиять отсутствие Мохеби в середине. Обычно там было два адреса, но Мохаммад не успел вернуться в центр после оказания медицинской помощи за полем.

«До этого «Ростов» два или три раза вышел так из-под нашего прессинга, они получили преимущество и не реализовали, – пояснил Умяров на «Матче», объясняя свой рывок в сторону Глебова. – Мы готовились. Знали, что они так делают. Повезло, что мяч именно так отскочил, я побежал до конца».

После этого гола «Ростов» на концовку тайма рассыпался и упустил матч.

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Для москвичей крайне важная победа.

● «Спартак» выиграл в Мир РПЛ впервые с августа , тогда были 1:0 с «Рубином». А дальше три матча без побед: 1:1 с махачкалинским «Динамо», 2:2 уже с московским, 1:3 от «Локомотива». В промежутках радовали только кубковые 4:1 с «Крыльями» и 3:2 с «Динамо» в дерби.

● У Шамара Николсона первые голы в РПЛ , до этого забивал только «Крыльям» в Кубке. В лиге у ямайца не было голов с октября 2022-го, тогда дубль «Химкам» – прошло два года. Николсон за это время успел съездить в «Клермон». Глеб Чернявский не зря рассказывал , что Шамар вернулся мотивированным.

● Валерий Карпин не обыгрывает «Спартак» с сентября 2022-го : «Ростов» тогда выиграл 4:2, спартаковцев только начинал тренировать Гильермо Абаскаль. С тех пор встречались четыре раза: 1:1 в апреле 2023-го, 1:2 в ноябре, а потом апрельские 1:5 – в 2024-м.

«Спартак» как минимум на сутки обошел ЦСКА – у армейцев в воскресенье дерби с «Динамо». Кто-то из команд, окружающих «Спартак», точно потеряет.

Впереди перерыв на сборные, после него «Спартак» примет «Краснодар», а потом проведет три подряд матча в гостях: с махачкалинским «Динамо» в Кубке, с «Пари НН» и ЦСКА в чемпионате. «Ростов» вернется гостевым матчем с «Пари НН», а потом примет «Локо» в Кубке.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф