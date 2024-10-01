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«Винисиус заслуживает «Золотой мяч». У него хорошие шансы». Тчуамени о партнере по «Реалу»

Орельен Тчуамени оценил шансы Винисиуса Жуниора на завоевание «Золотого мяча».

«Он заслуживает «Золотой мяч». Посмотрим, но я думаю, что у него хорошие шансы», – сказал полузащитник «Реала». 

Церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Париже 28 октября. 

Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
logoОрельен Тчуамени
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