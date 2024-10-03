Сенна о «Золотом мяче»: «Включил бы в топ-3 Винисиуса, Родри и Мбаппе. Килиан не выиграл ЛЧ или Евро, но он всегда отличался от других»
Маркос Сенна назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году.
«Без сомнения, я включил бы Винисиуса в тройку претендентов на звание лучшего игрока мира в прошлом сезоне. Он уже провел несколько отличных сезонов. Я также взял бы Родри из «Манчестер Сити», который, к сожалению, получил травму.
Третьим, хоть это и может вызвать споры, я бы поставил Мбаппе. В прошлом году он, как отмечают многие, не выиграл ничего по-настоящему серьезного, например, Лигу чемпионов или Евро, но он точно входит [в тройку лучших]. Он всегда отличался от других», – сказал бывший хавбек «Вильярреала» и чемпион Европы в составе сборной Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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