Фрэнк Уоррен о словах Линекера про миграционную политику Британии и Германию 30-х: «Что ты несешь? Нелегальная миграция меняет ситуацию со школами, жильем, больницами. Это неприемлемо»

Фрэнк Уоррен отреагировал на слова Гари Линекера о миграционной политике.

В марте 2023 года экс-футболист сборной Англии раскритиковал законопроект о сокращении числа нелегальных мигрантов в Великобритании, сравнив риторику правительства с Германией 1930-х.

«Я не был согласен с Гари Линекером в прошлом году, когда он опубликовал твит о политике предоставления убежища консерваторами, заявив, что она похожа на политику Германии 1930-х годов.

Серьезно, что, черт возьми, ты несешь? Нацистская Германия? Мы впускаем людей, а не отбираем у них собственность. У нас гостеприимная страна. Но мы должны принимать только легальных иммигрантов, заставляя их пройти через этот процесс.

Нелегальная миграция меняет ситуацию со школами, жильем, больницами. Это абсолютно неприемлемо», – сказал боксерский промоутер в интервью The Telegraph.