Линекер о палестино-израильском конфликте: «Дети теряют жизни изо дня в день, не видел ничего хуже. Но за высказывание против происходящего тебя обвиняют в поддержке ХАМАС»
Гари Линекер высказался о конфликте на Ближнем Востоке.
«Это худшее, что я видел в своей жизни. Я видел так много фотографий детей, которые, знаете...
Я не ангажирован в этой ситуации. Я не мусульманин, я не еврей, я не израильтянин, я не палестинец. Так что я смотрю на это, как мне кажется, чисто со стороны, с нейтральной точки зрения. И я не могу припомнить ничего худшего, что я видел в своей жизни. Постоянные изображения детей, теряющих жизни изо дня в день.
Но как только ты высказываешься против происходящего, тебя обвиняют в поддержке ХАМАС или чем-то подобном», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Zeteo.
Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»
Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»
Они просто в упор не видят и отрицают, что между людьми разных культур существует разница размером с пропасть.
Евреев убивать можно, а палестинцев нет, такая нынче левая идеология, а если вы её не поддерживаете, то вы правый радикал. А еще палестинцы же имеют право убивать евреев, это же освободительная война, потому их не жалко.
У меня на дверях в Берлине нарисовали свастику не арабы, а немецкие левые активисты, левые замечу, а не правые.
Это Вы про арабские завоевания Ближнего Востока и Северной Африки ?
Так это давно ж было - практически всех христиан тамошних уже уничтожили или ассимилировали
Не, не , не !
Не помним такого