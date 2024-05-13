Линекер о палестино-израильском конфликте: «Дети теряют жизни изо дня в день, не видел ничего хуже. Но за высказывание против происходящего тебя обвиняют в поддержке ХАМАС»

Гари Линекер высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

«Это худшее, что я видел в своей жизни. Я видел так много фотографий детей, которые, знаете...

Я не ангажирован в этой ситуации. Я не мусульманин, я не еврей, я не израильтянин, я не палестинец. Так что я смотрю на это, как мне кажется, чисто со стороны, с нейтральной точки зрения. И я не могу припомнить ничего худшего, что я видел в своей жизни. Постоянные изображения детей, теряющих жизни изо дня в день.

Но как только ты высказываешься против происходящего, тебя обвиняют в поддержке ХАМАС или чем-то подобном», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Zeteo.

Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»

Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»