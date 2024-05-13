Линекер о палестино-израильском конфликте: «Дети теряют жизни изо дня в день, не видел ничего хуже. Но за высказывание против происходящего тебя обвиняют в поддержке ХАМАС»

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер Политика Футбол

Гари Линекер высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

«Это худшее, что я видел в своей жизни. Я видел так много фотографий детей, которые, знаете... 

Я не ангажирован в этой ситуации. Я не мусульманин, я не еврей, я не израильтянин, я не палестинец. Так что я смотрю на это, как мне кажется, чисто со стороны, с нейтральной точки зрения. И я не могу припомнить ничего худшего, что я видел в своей жизни. Постоянные изображения детей, теряющих жизни изо дня в день.

Но как только ты высказываешься против происходящего, тебя обвиняют в поддержке ХАМАС или чем-то подобном», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Zeteo.

Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»

Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»

Материалы по теме

106 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Линекер понял суть европейской демократии…😂
+66
-9
+57
если США не против, то можно убивать хоть кого.
+39
-11
+28
Ответ Astret
если США не против, то можно убивать хоть кого.
И хоть сколько! Во имя демократии
+10
-1
+9
Ответ ss_podonok
95% цемента, который оон и другие страны отправляли в бедную палестину для гражданской инфраструктуры, присваивался и использовалось хамасом для строительства подземных тоннелей)) тех самых тоннелей под больницами и школами, где пытали и убивали похищенных евреев))
Еврей, профессор американского права, Ричард Фальк, в докладе для ООН от 2014 г написал, те дела, что творит Израиль с Газой - это апартеид.
+8
-2
+6
Главное потом Линекера в своей же стране не кинули в черный список. А ведь он говорит правильные вещи
+14
-8
+6
Потому что nazi НАТО поддерживает Израиль. Значит, можно убивать десятки тысяч мирных
+17
-13
+4
Политика США и гейропы лицемерна
+12
-8
+4
95% цемента, который оон и другие страны отправляли в бедную палестину для гражданской инфраструктуры, присваивался и использовалось хамасом для строительства подземных тоннелей)) тех самых тоннелей под больницами и школами, где пытали и убивали похищенных евреев))
+20
-16
+4
Ответ Азамат011989
А ты думаешь, что в еврейских детях не воспитывают ненависть к палестинцам и мусульманам в целом? Нельзя смотреть на эту проблему в черно-белом цвете. В первую очередь, весь мир (или хотя бы большинство) должны признать Палестину независимым государством со всеми правами. Это не решит все проблемы. Но как минимум, это будет большой шаг к миру в регионе.
да не особо заметно. Поэтому и пофестивалили 7 октября палестинские страдальцы от души. За людей считали.
+3
0
+3
Ответ Насонов Дмитрий
Комментарий удален модератором
Это фундаментальная ошибка леваков всех мастей - фальшивая и абсурдная идея "равенства".
Они просто в упор не видят и отрицают, что между людьми разных культур существует разница размером с пропасть.
+13
-10
+3
Ответ tzasasa
Комментарий удален модератором
Вы не понимаете, это другое (с)

Евреев убивать можно, а палестинцев нет, такая нынче левая идеология, а если вы её не поддерживаете, то вы правый радикал. А еще палестинцы же имеют право убивать евреев, это же освободительная война, потому их не жалко.

У меня на дверях в Берлине нарисовали свастику не арабы, а немецкие левые активисты, левые замечу, а не правые.
+4
-2
+2
Ответ Burel
Потому что nazi НАТО поддерживает Израиль. Значит, можно убивать десятки тысяч мирных
И все молчат… всех все устраивает… значит можно тысячами убивать детей,это же демократические бомбы!!
+2
0
+2
Ответ TheCasper13
Знал бы ты Гарри, что бывает за простой белый листок бумаги…
Что же?)
+8
-6
+2
Ответ ss_podonok
95% цемента, который оон и другие страны отправляли в бедную палестину для гражданской инфраструктуры, присваивался и использовалось хамасом для строительства подземных тоннелей)) тех самых тоннелей под больницами и школами, где пытали и убивали похищенных евреев))
Да, хоть тоннели есть, сопротивление есть, а то всё с детьми да с женщинами воевать.
+2
0
+2
Ответ Клименко
С нейтральной точки зрения важен лишь 1 факт - кто начал бойню, из которой последовали мертвые дети и взрослые. Вот 6 октября в регионе был относительный мир и покой. Кто же их нарушил? Не люблю лицемеров
Ну это странная логика, ангажированая в понятно чью сторону. А если ответ не соизмерим, например? Во всех же нормальных УК наверняка есть такое понятие, как превышение обороны.
+3
-2
+1
Ответ myswordishatred
Угадайте народ и время действия: > заперты на ограниченной территории > им нигде не рады > их систематически уничтожают
Историк - любитель ?
Это Вы про арабские завоевания Ближнего Востока и Северной Африки ?
Так это давно ж было - практически всех христиан тамошних уже уничтожили или ассимилировали
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Историк - любитель ? Это Вы про арабские завоевания Ближнего Востока и Северной Африки ? Так это давно ж было - практически всех христиан тамошних уже уничтожили или ассимилировали
Ну вы чего, это я про евреев в гитлеровской Германии
+1
0
+1
Кажется Гарри начал о чём-то догадываться...
+2
-1
+1
Ответ tzasasa
Комментарий удален модератором
А ты думаешь, что в еврейских детях не воспитывают ненависть к палестинцам и мусульманам в целом? Нельзя смотреть на эту проблему в черно-белом цвете. В первую очередь, весь мир (или хотя бы большинство) должны признать Палестину независимым государством со всеми правами. Это не решит все проблемы. Но как минимум, это будет большой шаг к миру в регионе.
+6
-5
+1
В фашисткой Германии тоже погибали дети но Линекеру об этом говорить не выгодно бомбили то их до этого .
+1
0
+1
Ответ Призрак Джона Готти
Ну так не лицемерь. Бойню начал ХАМАС, а продолжил ковровыми неизбирательными бомбардировками Израиль. У тебя с причинно-следственными связями беда.
Как раз избирательные бомбардировки, а что он (Израиль) должен делать, если хамасята прячутся за юбки, а братушки из Египта не хотят принимать беженцев?
+1
0
+1
Ответ tzasasa
Комментарий удален модератором
И правильно делают!
+1
0
+1
На минутку, они разрешали работать в Израиле и платили им зарплату!
+2
-1
+1
Линекеру не жалко было детей когда Англия и США с союзниками бомбили детей в Ираке и Югославии?
+2
-1
+1
Ответ Император Плутона
много ты знаешь про неизбирательность. Представь себе, что территорию твоей страны ежедневно обстреливают с юга и севера. Что будешь делать? Они объявили войну, Израиль защищается. То, что террористы делают заложниками жителей этих территорий это выбор террористов и жителей территорий. Они, кстати, не то чтобы сильно сопротивляются
В лагере беженцев тоже все всем были довольны?
+1
0
+1
Такие слова Линекера в так называемом демократичном мире может стоить включение в чёрный/нерукопожатный список.
+6
-5
+1
Ответ tzasasa
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Lavinka
Щас то Линекера и отменят .
Его отменят, если он посмеет что-то вякнуть в пользу Израиля.
0
0
0
Ответ Клименко
С нейтральной точки зрения важен лишь 1 факт - кто начал бойню, из которой последовали мертвые дети и взрослые. Вот 6 октября в регионе был относительный мир и покой. Кто же их нарушил? Не люблю лицемеров
Именно 7 октября. Ничего не предвещало ведь. Жили в мире, купались в золоте и свободе и вдруг решили напасть. Как у вас все просто. Израиль создал все условия для этого, когда тебя держат как в клетке как животное, то отчаявшийся человек пойдет на смерть
+2
-2
0
Ответ Клименко
С нейтральной точки зрения важен лишь 1 факт - кто начал бойню, из которой последовали мертвые дети и взрослые. Вот 6 октября в регионе был относительный мир и покой. Кто же их нарушил? Не люблю лицемеров
А 7 октября разве было что-то ?
Не, не , не !
Не помним такого
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий