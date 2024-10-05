«Нам спорт в стране запретить, если никто не хочет с нами играть? Сборная России нужна так или иначе». Губерниев о национальной команде
Дмитрий Губерниев заявил о необходимости существования сборной России.
Ранее стало известно, что РФС не смог договориться о проведении товарищеского матча со сборной Пакистана в октябре. Игра может пройти в ноябре.
«Нам теперь спорт в стране запретить что ли, если никто не хочет с нами соревноваться и играть? Может быть, тому же Пакистану кто-то пригрозил или что-то пообещал.
Мы должны быть благодарными каждому, кто против нас соглашается играть. Им огромное спасибо, потому что мы должны сохранить спорт в стране. Конечно, сборная России нужна так или иначе», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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