«Нам спорт в стране запретить, если никто не хочет с нами играть? Сборная России нужна так или иначе». Губерниев о национальной команде

Дмитрий Губерниев заявил о необходимости существования сборной России.

Ранее стало известно, что РФС не смог договориться о проведении товарищеского матча со сборной Пакистана в октябре. Игра может пройти в ноябре.

«Нам теперь спорт в стране запретить что ли, если никто не хочет с нами соревноваться и играть? Может быть, тому же Пакистану кто-то пригрозил или что-то пообещал.

Мы должны быть благодарными каждому, кто против нас соглашается играть. Им огромное спасибо, потому что мы должны сохранить спорт в стране. Конечно, сборная России нужна так или иначе», – сказал комментатор «Матч ТВ».