Губерниев о словах Глушенкова про сборную: «Спасибо за правду. Ждем через пару лет в «Ман Сити» или «Барсе». Не можешь играть за сборную – развивайся на клубном уровне»
25-летний игрок «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну высказался об отношении к последним товарищеским матчам сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться».
«Для начала надо сказать ему спасибо за правду. Это лучше, чем лицемерить и рассказывать, как у нас все хорошо. Но пусть теперь Глушенков не останавливается на достигнутом.
Ждем его через пару лет в «Манчестер Сити» или «Барселоне». Если не можешь играть за сборную, приноси пользу «Зениту», развивайся на клубном уровне. Посмотрим через пару лет, футболист-то он хороший.
Закрыта ли теперь дорога в сборную? Надо спрашивать у Карпина. Но повторюсь – кто-то должен был это сказать», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Глушенков о шансах уехать в Европу: «Господи, там таких футболистов покупают по 30 млн. Больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе»
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
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