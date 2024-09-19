Губерниев о словах Глушенкова про сборную: «Спасибо за правду. Ждем через пару лет в «Ман Сити» или «Барсе». Не можешь играть за сборную – развивайся на клубном уровне»

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России.

25-летний игрок «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну высказался об отношении к последним товарищеским матчам сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться».

«Для начала надо сказать ему спасибо за правду. Это лучше, чем лицемерить и рассказывать, как у нас все хорошо. Но пусть теперь Глушенков не останавливается на достигнутом.

Ждем его через пару лет в «Манчестер Сити » или «Барселоне ». Если не можешь играть за сборную, приноси пользу «Зениту », развивайся на клубном уровне. Посмотрим через пару лет, футболист-то он хороший.

Закрыта ли теперь дорога в сборную? Надо спрашивать у Карпина. Но повторюсь – кто-то должен был это сказать», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Глушенков о шансах уехать в Европу: «Господи, там таких футболистов покупают по 30 млн. Больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе»

Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»