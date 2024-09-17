Губерниев о готовности Дзюбы сыграть за сборную нетрезвым: «Он обижается и завидует. Артем, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать»
Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Артема Дзюбы об игре за сборную.
Нападающий «Акрона» заявил: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи – вообще легко!»
«Артем абсолютно прав, что мог бы сыграть за сборную России. Все бы смогли. Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артем обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную.
Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артем, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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